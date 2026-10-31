В навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, Плевен отново посрещна своя поет – големия български писател Георги Константинов, наш съгражданин, почетен гражданин на Плевен, творец с изключителен принос към българската литература и човек, който през целия си житейски и творчески път не спира да говори с обич за родния си град. В зала „Катя Попова“ се събраха хора от различни поколения, обединени от уважението към неговото творчество и желанието да бъдат отново близо до него. Организатор на литературната среща e Община Плевен съвместно с Регионалната библиотека „Христо Смирненски“.

Именно в родния си град Георги Константинов избра да представи за първи път най-новата си стихосбирка „Стихотворения за България“, излязла от печат само два дни преди срещата. В нея са събрани творби, писани през различни години, но обединени от любовта към Родината.

„Радвам се, че представянето на стихосбирката е в Плевен, където са моите корени и където познават моите стихове. Тук съм написал първите си творби и винаги се връщам с усещане за крила“, сподели поетът.

Своето уважение към Георги Константинов засвидетелстваха представители на местната власт – заместник-кметът на Община Плевен с ресор „Хуманитарни дейности“ д-р Паулина Кирова и началникът на отдел „Образование и младежки дейности“ в местната администрация Ирена Александрова, заместник областният управител на Област Плевен Богомил Стоев. Сред присъстващите бяха още представители на Общинския съвет, ученици от плевенски училища, екипът на Регионалната библиотека „Христо Смирненски“, представители на Съюза на писателите в Плевен, десетки почитатели на творчеството на автора от различни възрасти.

Вечерта премина с емблематични стихотворения, изпълнени от самия Георги Константинов и от редактора на книгата Левена Филчева. Бардът Румен Спасов изпълни любими и неостаряващи български песни по текстове на поета, а поетесата и литературен критик Лалка Павлова сподели свои размисли за неговото творчество.

С думи на признателност към писателя се обърна д-р Паулина Кирова, която връчи почетен плакет от името на Община Плевен - знак на уважение към неговия неизчерпаем талант, към красотата и мъдростта, с които дарява поколения читатели, към вярността му към изкуството и, не на последно място, към родните корени. „Благодарим Ви, че толкова много години щедро разтваряте за нас вратите на своя творчески свят, за да черпим сили, енергия и стимул. Благодарим Ви, че винаги говорите с толкова много любов за Плевен“, каза д-р Кирова.

Почетен плакет от името на Община Плевен получи и директорът на Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ Оксана Цветанова – за последователността, всеотдайността и усилията на целия библиотечен екип за обогатяването на духовния живот на града и съхраняването на духовните ценности.

Благодарим на Георги Константинов, че продължава да ни дарява с поезията си и че независимо къде го отвежда животът, Плевен винаги е в думите и в сърцето му!