Полиция нахлу в склада с детска порнография на бащата на Меган Маркъл

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Полиция е влязла в склада в Мексико на Томас Маркъл рано в събота сутрин. В петък британския вестник "Дейли мейл" съобщи, че негови журналисти са открили шокиращи материали с детско порно в помещението, собственост на бащата на Меган Маркъл.

Служители на Националната гвардия, които се представили като следователи по дела за сексуални престъпления на щатско ниво, са нахлули в хранилището, намиращо се на 5 километра от бившия дом на Маркъл в Росарито.

Според заповедта за претърсване, с която "Дейли мейл" твърди, че разполага, съдия е дал разрешение за обиска с мотив, че се търсят доказателства за сексуално насилие над деца и трафик на хора.

От склада е иззет компютър, флашки, видеокасети и списания, след което помещението е било запечатано от властите.

В петък британската медия съобщи за находките в склада, след като журналистите получили достъп до помещението заради неплатен наем.

Случаят идва на фона на друго разследване срещу бащата на Меган Маркъл във Филипините. То започнало, след като синът му Томас Маркъл-младши твърдял, че открил голямо количество детска порнография в дома на баща си в курортния град Себу.

Томас Маркъл отрича обвиненията и твърди, че не притежава подобни изображения. Преди това той ги определи като „болезнени лъжи".

82-годишният Маркъл наел помещението през 2017 година, но спрял да плаща наем за него 2025 г., когато се преместил във Филипините, без да прибере вещите си от него.

Вътре са били открити снимки на голи жени от азиатски произход, както и книги и списания със снимки на малки деца.

Преди по-малко от две седмици стана ясно, че херцогинята на Съсекс е уведомила баща си, че знае за педофилските му наклонности и той никога няма да се запознае с децата ѝ - Арчи и Лилибет.

Маркъл е изпратила писмото до баща си, докато той е бил в болница във Филипините, където миналата година се наложи да му бъде ампутиран единият крак заради тромб.

Отношенията между Меган и баща ѝ са прекъснати още през 2018 г., когато Томас Маркъл се отказа от присъствието си на сватбата ѝ с принц Хари, позовавайки се на здравословни проблеми.