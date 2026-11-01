Меган Маркъл знаела за педофилията на баща си от 2019 г., но я посъветвали да изчака

Меган Маркъл е знаела за педофилията на баща си от 2019 година и е искала да разкаже историята публично, но е била посъветвана да изчака с обвиненията към Томас Маркъл.

Писмо, съдържащо обвинения срещу 82-годишния Маркъл, е било връчено на херцогинята от полицията още в началото на 2019 г. Именно те обаче я посъветвали да изчака разследването.

Писмото от седем страници е от бившата жена на Маркъл Рослин Лоулес. В него тя го обвинява в сексуално насилие над деца и разказва как често пътувал до Филипините и Тайланд, защото по онова време възрастта за сексуално съгласие там е 12 години, пише "Дейли мейл".

Първата съпруга на Томас Маркъл почина през 2024 г. Двамата имат две деца - Саманта и Томас Маркъл - младши.

Херцогинята на Съсекс за първи път коментира публично педофилията на баща си преди няколко седмици, когато заяви, че знае за наклонностите му и той никога няма да види децата ѝ - Арчи и Лилибет.

Маркъл е изпратила писмото до баща си, докато той е бил в болница във Филипините, където миналата година се наложи да му бъде ампутиран единият крак заради тромб.

Отношенията между Меган и баща ѝ са прекъснати още през 2018 г., когато Томас Маркъл се отказа от присъствието си на сватбата ѝ с принц Хари, позовавайки се на здравословни проблеми.

Властите във Филипините разследват Томас Маркъл по обвиненията, а в събота полицията в Мексико претърси негово складово помещение, в което са били открити множество порнографски материали с деца.