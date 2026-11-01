По-малко спални, повече барове - как Стаси Анастасов променя яхтите на "Ферети"

Пред "Кориере дела сера" новият шеф на компанията обяснява защо италианците трябва да се научат да слушат американските милионери

Роден в България, в семейство на музиканти, с шведски и швейцарски паспорт, Стаси Анастасов има биография, която го отвежда от света на класическата музика до върха на международния бизнес. Баща му е цигулар, майка му -оперна певица, а самият той днес ръководи една от най-известните италиански компании за производство на луксозни яхти. След три десетилетия в американския гигант Procter & Gamble и ръководството на Duracell той поема през май 2026 г. поста главен изпълнителен директор на Ferretti Group. В интервю за в.„Кориере дела сера" Анастасов разказва как смята да промени стратегията на компанията, защо досега тя не е разбирала достатъчно добре американските клиенти и какви са амбициите му за производството на суперяхти с дължина до 100 метра.

Една от първите задачи на новия ръководител е да промени отношението на "Ферети" към американския пазар. Според него компанията е допуснала сериозна грешка, опитвайки се да налага европейските си представи за лукс на клиенти, чиито навици и очаквания са различни.

Бяхме прекалено твърди, дори малко арогантни", признава Анастасов. Вместо да се опитват да убеждават американците каква яхта трябва да купят, италианците е трябвало да ги попитат от какво действително имат нужда.

Разликите понякога са изненадващо конкретни. Американският собственик може да използва яхтата си предимно за кратки излизания в морето, за срещи с приятели и развлечения, а не за продължителни плавания с много нощувки на борда. Затова той може да предпочита по-малко спални, но по-голямо пространство за общуване, просторен бар или дори два бара.

За европейския производител това означава да преосмисли начина, по който проектира някои от своите модели. Името на марката и италианският дизайн остават важни, но вече не могат да бъдат единствените аргументи за покупка. Клиентът иска яхта, която отговаря на неговия начин на живот.

Анастасов обяснява този принцип с пример от предишната си кариера в Procter & Gamble. Когато отговарял за бизнеса в Русия, компанията имала големи очаквания към пазара на шоколадови изделия. Тя обаче не отчела достатъчно добре местните вкусове и предпочитания. Предлагала продукти, които не съответствали на търсенето и се сблъскала с неуспех. Урокът, който мениджърът извлича от тази история, е прост: дори най-силната международна марка не може да успее, ако не разбира потребителя.

Проблемът на "Ферети" в САЩ е особено важен, тъй като през първите девет месеца на 2026 г. поръчките от този пазар са намалели с 42,2%. Компанията трябва не само да адаптира продуктите си, а и да подобри организацията на доставките. Анастасов посочва, че в определени случаи е имало клиенти, готови да купят яхти, но недостатъчната наличност и забавянето на доставките от Европа са попречили на сделките. Това се е отразило и на продажбите на емблематичната марка Riva.

Новият изпълнителен директор смята, че компанията трябва да бъде по-гъвкава и в отношенията си с клиентите в Азия. По време на посещение в Хонконг той се убеждава, че тамошните купувачи имат съвсем различни представи за идеалната яхта. Някои искат огромни трапезарии, в които да могат да посрещат 18 или 24 гости, и големи салони за приеми.

За част от тях яхтата е преди всичко място за почивка и общуване, а не средство за дълги морски пътешествия. Ако собственикът се намира в Монако и иска да отиде до Портофино, например, той може да пътува със самолет, докато капитанът придвижва яхтата до следващото пристанище.

Тези различия показват колко разнообразен е пазарът на луксозни плавателни съдове. Анастасов смята, че "Ферети" трябва да се научи да предлага по-голяма индивидуализация, без да губи характерния стил на своите марки.

Друг важен акцент в интервюто е разширяването на производството на суперяхти. Анастасов иска компанията да навлезе още по-сериозно в сегмента на най-големите плавателни съдове, като амбицията е да се достигне до яхти с дължина 100 метра.

В тази посока е и развитието на корабостроителницата в Анкона, за която компанията получава разрешение да разшири производствените си възможности от 90 на 100 метра. Паралелно с това се водят разговори за значително увеличаване на капацитета за строителство на големи яхти

Този бизнес обаче изисква търпение. При суперяхтите процесът от първоначалната идея до окончателната поръчка може да продължи до две години. Клиентът участва в избора на външния дизайн, архитектурата на интериора, материалите и разпределението на помещенията. Често той работи със собствени архитекти и дизайнери, за да получи плавателен съд, който е напълно съобразен с личните му предпочитания.

Анастасов разказва, че самият той участва в няколко подобни преговори. Интересът към по-големите яхти е свързан и със силата на марките на "Ферети". Клиентите харесват дизайна на Riva, но понякога искат същата естетика в значително по-голям размер. Именно тук компанията вижда възможност за развитие.

В портфолиото на групата са седем марки -Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line и Wally. Анастасов не смята, че в момента е необходимо компанията да придобива нови марки. Предпочита да използва потенциала на вече съществуващите и да подобри тяхната конкурентоспособност.

Зад амбициозните планове обаче стоят и финансови предизвикателства. "Ферети"трябва да подобри рентабилността си, да оптимизира производството и да се справи с проблемите в доставките. Анастасов обръща внимание и на вътрешната организация. Според него досегашната управленска структура е била прекалено йерархична, с много нива между служителите и ръководството.

Той иска да създаде по-отворена система, в която хората могат директно да представят идеи и да сигнализират за проблеми. За него доброто управление не означава само да изискваш повече от служителите, а да им осигуриш условия и инструменти, с които да работят по-ефективно.

Зад мениджъра с международна кариера стои и една любопитна лична история. Стаси Анастасов е роден в Плевен на 29 юни 1961 г. в семейство на музиканти. Детството му преминава в различни страни, сред които България, Египет, Иран и Швеция. По-късно завършва бизнес администрация и международен мениджмънт в университета в Упсала, Швеция.

Професионалният му път започва в Procter & Gamble през 1985 г. В продължение на близо 30 години той заема различни ръководни позиции в Европа, Русия, Близкия изток, Азия и САЩ. Между 2010 и 2014 г. е президент и главен изпълнителен директор на Duracell. Има шведско и швейцарско гражданство и владее български, английски, френски и шведски език.

Сега пред него стои различно предизвикателство -да приложи опита си от глобалните потребителски компании в един традиционен италиански сектор, в който дизайнът, майсторството и репутацията имат огромно значение.

Неговата философия е, че "Ферети" трябва да остане дълбоко италианска по дух, но да мисли и действа като истинска международна компания.