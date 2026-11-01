Достъпът до изложбата на Ван Гог в музей в Нидерландия вече е с предварително записване и ограничено време за разглеждане

Достъпът до изложбата на Ван Гог в музея „Крьолер-Мюлер" в националния парк „Хоге Велуве" край селцето Отерло в Нидерландия вече е с предварително записване и ограничено време за разглеждане. Медиите съобщават за „истински щурм" на посетители, след откриването й на 15 септември, предаде БТА.

За първи път от 1984 г. насам могат да се видят на едно място всички 88 картини на Винсент ван Гог (1853–1890) от колекцията „Крьолер-Мюлер", както БТА писа. По-голямата част от картините (85) Хелене Крьолер-Мюлер, основателка на музея, е събрала между 1908 и 1930 г., а три са добавени след смъртта й.

Макар музеят в Отерло да притежава втората най-голяма колекция от Ван Гог в света, платната изключително рядко могат да се видят заедно, отбелязва Ен Пе О Радио 1. Те редовно пътуват за изложби в чужбина или се намират на масата на консерватор или изследовател. Тази година много от тях бяха изложени в Япония в рамките на пътуваща изложба.

Озаглавена „Ван Гог, всички наши картини", изложбата представя творбите на прочутия художник не по хронологията на създаването им, а по три теми: вяра, надежда и любов.

Винсент ван Гог споменава трите добродетели в първата си проповед, която изнася в неделя, 29 октомври 1876 г., в Уеслианската методистка църква в Ричмънд. След няколко неуспешни опита да стане проповедник, Ван Гог избира по съвет на брат си Тео да се посвети на изкуството. Ван Гог остава верен на тези ценности, но оттук нататък ги изразява чрез своето изкуство. По този начин той иска да донесе утеха на хората по друг начин, разказват от музея.

На стените покрай картините с големи букви са изписани различни цитати на художника, които подчертават мотивацията да дава на хората надежда и утеха.

В изложбата могат да се видят няколко от най-прочутите картини на Ван Гог: „Селяни, ядящи картофи", „Тераса на нощно кафене", „Мостът в Арл", полета на Прованс (Франция), есенните селски пътеки в нидерландската провинция Брабант, натюрмортите със слънчогледи, лимони и картофи.

Медиите определят изложбата като едно от културните събития на века, каквато е и оценката на музея.

Изложбата ще продължи до 3 януари 2027 г. Веднага след края й 35 от картините заминават на голямо турне в Япония (Фукушима, Кобе и Токио). Тази мащабна заемна експозиция има ясна цел: музеят събира средства за реконструкция, пише всекидневникът „Трау". Музеят „Крьолер-Мюлер" ще бъде разширен с още едно крило, проектирано от японския архитект Тадао Андо. Очаква се новата сграда да бъде готова най-рано през 2031 г.

Музеят „Крьолер-Мюлер" притежава най-добрата колекция на Ван Гог в света.