Меган и Хари отбелязват 10 години от публичното разкриване на връзката си

Принц Хари и Меган Маркъл отбелязват десет години, откакто връзката им стана публично достояние. На 30 октомври 2016 г. британският таблоид „Сънди Експрес" първи съобщава, че синът на крал Чарлз III има връзка с американската актриса, позната от сериала „Костюмари" (Suits), отбелязва newsweek.

Двамата започват да се срещат през юли същата година, след като са запознати от общи приятели. В продължение на няколко месеца успяват да запазят отношенията си в тайна, преди новината да предизвика огромен интерес от страна на британските и международните медии.

Първата публикация е със заглавие „Ексклузивно от кралския свят: Тайната любовна връзка на Хари с телевизионна звезда". В нея се твърди, че принцът е силно влюбен в актрисата и е пазил отношенията им в тайна, за да не я отблъсне с внезапното медийно внимание.

Малко след това Хари предприема необичаен за член на кралското семейство ход – публично осъжда медийното отразяване на връзката им. Чрез двореца Кенсингтън е разпространено изявление, в което се говори за тормоз и злоупотреби спрямо Меган, включително расистки и сексистки коментари.

В мемоарите си „Резервният" принцът описва последвалия медиен натиск като „апокалипсис". Журналистката Камил Томини, която разкрива връзката им, също си спомня реакцията след публикацията с думите: „Публикувахме историята и настъпи пълен хаос".

През септември 2017 г. Меган за първи път говори открито за отношенията им в интервю за американското списание „Венити феър". Тогава тя казва: „Ние сме двама души, които са много щастливи и влюбени". Актрисата разкрива, че двамата са се срещали тайно около шест месеца, преди връзката им да стане публична.

На 25 септември 2017 г. Хари и Меган правят първата си официална публична поява като двойка. Те пристигат заедно на тенис мач по време на Игрите на непобедимите в Торонто, Канада.

На 27 ноември същата година дворецът Кларънс обявява годежа им. Двамата сключват брак на 19 май 2018 г. в параклиса „Сейнт Джордж" в замъка Уиндзор. Сватбата е излъчвана по целия свят и се превръща в едно от най-големите събития в британското кралско семейство през годината.

През май 2019 г. се ражда първото им дете – синът им Арчи, а през юни 2021 г. семейството се увеличава с дъщеря им Лилибет.

През януари 2020 г. Хари и Меган обявяват, че се оттеглят от ролята си на старши членове на британското кралско семейство. Те се установяват в САЩ, а решението им предизвиква сериозно напрежение с монархията. По-късно двамата разказват своята гледна точка за отношенията си с кралското семейство в интервю с Опра Уинфри през 2021 г., документалната поредица на Netflix „Хари и Меган" през 2022 г. и мемоарите на принца „Резервният", публикувани през 2023 г.

През януари 2026 г. двойката също отбелязва десет години от началото на връзката си със споделено в социалните мрежи видео, на което танцуват боси в двора на дома си. Към него Меган добавя тяхна снимка от първата година на отношенията им. Тя разкрива и че кадрите са заснети от дъщеря им Лилибет.

Последната им съвместна публична поява във Великобритания е на 15 октомври 2026 г. в Нотингам. Това е първото им общо официално посещение след завръщането им в страната през август. Двамата посещават младежко звукозаписно студио, благотворителна организация, бореща се с бедността, и център за подкрепа на млади хора.

Посещението има и символично значение – Нотингам е градът, в който Хари и Меган правят първия си съвместен официален ангажимент през 2017 г., малко след обявяването на годежа им. За разлика от тогава, когато са посрещнати от големи тълпи като работещи членове на кралското семейство, този път около 100 ученици и жители на града ги очакват пред благотворителните организации.