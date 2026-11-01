Два късометражни филма на българката Линда Вейл с международен фестивален успех

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Късометражните филми "Sweet Lies" и "HUNGER" на Veil Films, зад който седи българката - Линда Вейл, получиха международен успех на два американски филмови фестивала, а впоследствие "HUNGER" стана и финалист на престижният италиански фестивал "Ferrara Film Festival", който ще се проведе 26 до 30 ноември 2026 във Ферара.

Филмът "Sweet Lies" (Сладки Лъжи-версия 2) бе на финала в категория Best Under 5 Minute Film (Най-добър филм под 5 минути) на американския международен филмов фестивал Oniros Film Awards в Ню Йорк.

Филмът е заснет в град Силистра през август 2026 г., като за създаването му е използванa комбинация от ретро естетика, минимализъм и експериментален почерк. Сюжетът представя и разглежда темите за любовта, лъжата, доверието, наивността и цената на истината.

Ролите са изиграни от талантливите млади актьори Тимур Саабит и Теодора Тодорова. Операторското майсторство и успешното изграждане на прецизна кинематографична визия е дело на професионалния оператор Дойчин Доков. Режисьор, сценарист и монтажист е Линда Вейл. Филмът е реализиран със съдействието на кабелна телевизия "Силистра ТВ". В категорията до финалния етап са достигнали едва четири филма, сред които и продукция от Южна Корея.

Интересен факт е, че филмовото студио Veil Films е единственият представител от България, начело с жена режисьор, който достигна до финала на месечното издание през септември.

Oniros Film Awards е международен квалификационен конкурс на IMDb с публично събитие за прожекции, което се провежда в Ню Йорк на всеки три месеца, представяйки филми на режисьори от цял свят. Мисията на фестивала е да оценява висококачествени и амбициозни филмови продукции като дава възможност на техните автори да развиват успешно своята творческа кариера.

Филмът продължава успешно своя фестивален път в очакване на още международни признания.

Другата лента - HUNGER( "Глад") получи официална селекция на американския международен фестивал в Санта Кларита (SCIFF) в категория "Micro Short" (Микрофилм) и достигна до финала на италианския фестивал Ferra Film Festival.

Филмът е заснет в град Силистра през 2025 г. с участието на утвърдената в театралните и кино среди професионална актриса Тезджан Ферад.

За професионалното заснемане отговоря Айхан Исмаилов, а режисьор, сценарист и монтажист е Линда Вейл. Лентата разглежда по абстрактен начин в стила на ретро киното една сериозна, социална тема- фазите на зависимост от хазарта и акцентира върху изборът, последствията от него тъжният разпад на личността.

През април "HUNGER" беше селектиран за първи път на фестивалът Aphrodite Film Awards, базиран в Ню Йорк.

Международният фестивал в Санта Кларита (SCIFF) е изключително бързоразвиващ се и се радва на отлична репутация сред независимите кино творци като има огромно стратегическо предимство - провежда се в град Санта Кларита, Калифорния известен като "Hollywood North", където над 65% от жителите работят във филмовата индустрия.

Филмовият фестивал във Ферара (Ferrara Film Festival) e един от най-престижните, популярните и бързо развиващите се фестивали в Италия. Това е глобален филмов конкурс, който успя да привлече над 40 000 посетители по време на последното си издание, което завърши с церемонията за връчването на наградите "Златен дракон". Фестивалът е обект на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Стигайки го финал, филмът HUNGER получава правото да се бори за престижната награда.

Линда Вейл е независим режисьор и сценарист на късометражни филми.

Родена е в София, където в периода 2013-2016 г. участва като статист в различни продукции в киноцентъра Бояна и получава няколко малки епизодични роли. Ходи за кратко на курсове по актьорско майсторство, но развива по-сериозен интерес към кино процеса зад кадър. През 2016 г. създава първата версия на сценария за късометражния филм "Пряк път".

Стартира творческата си дейност в Силистра през 2022 г., а през 2023 г. идва и първия международен успех - печели награда за късометражния си микрофилм "Hope" на международен фестивал в Германия и получава възможност да присъства лично на награждаването.

През 2024 г. нейният микрофилм Homeless получава почетно признание на фестивала Vienna International Film Awards.

Паралелно с това, тя активно създава и късометражни филми за аудиторията на Силистра - има три успешни премиери с филмите "Пряк Път" (2024 г.), "Съдба" (2025 г.) и научнофантастичната мащабна късометражна продукция "3333"(2026 г.), в която освен, че е режисьор влиза и в една от главните роли.

През август тази година филмът получи и своя първи международен успех-достигна до полуфинал на италианския фестивал Robinson Film Awards (RFA).

"Аз работя с много професионални актьори, сред които Тезджан Ферад, Цветелин Илчев - артист-солист в Музикално-драматичен театър "К. Кисимов" - Велико Търново, а в предстоящия ми проект "Офисът на Вселената" са включени и актьорите Росен Радев - част от трупата на Държавен куклен театър "Дора Габе" - Добрич и младата актриса Симона Богданова - част от Драматичен театър "Адриана Будевска" - Бургас. Операторите, които отговарят за заснемането на филмите също да доказани в своята професионална дейност. Сред тях са Даниел Йорданов, Айхан Исмаилов, Севян Терзи и Дойчин Доков", казва тя.

Линда твори на територията на Силистра, Варна и Бургас. За снимките в Бургас съдейства допълнителен снимачен екип, начело с независимия режисьор и оператор Мирослав Петков.

Основните жанрове на филмите на Линда Вейл са фентъзи, фантастика и експериментални кратки разкази с ретро естетика. Тя се стреми да създава разпознаваем стил като засяга социални, глобални, емоционални и философски теми преплетени с художествена измислица. В продукциите често взимат участие и професионалисти от други творчески области.