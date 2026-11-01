Денят на народните будители беше отбелязан в Шумен с тържествен ритуал по полагане на венци и цветя пред паметника на Нанчо Попович на площад „Възраждане“, пред Народно читалище „Добри Войников-1856“.

На събитието присъстваха кметът на община Шумен проф. Христо Христов, областният управител, председателят на Общинския съвет, заместник-кметове, секретарят на общината, общински съветници, представители на институции, образователни и културни организации, граждани и гости на Шумен.

Слово по повод Деня на народните будители произнесе д-р Антония Панева – началник на отдел „Държавен архив“ – Шумен. „Нашите будители са разбирали една истина – че народът е истински свободен тогава, когато умее да мисли, да помни и да избира съзнателно. Днес имаме още два значими повода за гордост и признателност – 170 години от създаването на НЧ „Добри Войников – 1856“ и 75 години от създаването на държавните архиви в България“, посочи д-р Панева. Тя отбеляза, че това са две годишнини, които ни напомнят за силата на културата и паметта, за отговорността да пазим наследеното и да го предаваме на бъдещето.

В края на словото си началникът на отдел „Държавен архив“ – Шумен каза: „Бъдещето започва именно там – в класната стая, библиотеката, читалището, архива, семейния разговор – във всяко усилие да предадем на младите не само знания, но и умението да мислят самостоятелно. Нека в този празничен ден не просто почетем будителите, а да продължим делото им.“

По повод 170 години общонародно читалищно дело Съюзът на народните читалища удостои с медал и грамота Иванка Семерджиева за дългогодишната ѝ дейност като читалищен и просветен деец. Отличието беше връчено от председателя на Областния читалищен съюз Анета Мутафчиева в знак на признателност за всеотдайната ѝ работа и приноса ѝ към културния живот на град Шумен и областта.

В тържествената програма участваха учениците Павлин Апостолов и Танита Милушева, които изпълниха одата „Паисий“, смесеният хор „Родни звуци“ към НЧ „Добри Войников – 1856“ с диригент проф. Николай Андрианов, който изпълни „Химн на народните будители“, както и Градският духов оркестър „Михаил Биков“.

Организатори на честването бяха Община Шумен, НЧ „Добри Войников-1856“, НЧ „Стилиян Чилингиров-1963“ и факултет „Артилерия, ПВО и КИС“.

Денят на народните будители се отбелязва от 1922 година, когато министърът на народното просвещение Стоян Омарчевски предлага 1 ноември да бъде утвърден като празник на будителите.

По-късно днес ще бъде отбелязан и Денят на българската наука с връчване на удостоверения за членство на седемте новоприети членове на Съюза на учените в България – клон Шумен, посочи председателят проф. д.ик.н. инж. Андрей Андреев.

На 1 ноември Шумен чества и 176-годишнината от рождението на Панайот Волов. В навечерието на празника, на 31 октомври, уредникът на къщата музей „Панайот Волов“ гл. ас. д-р Милена Георгиева проведе историческа беседа за делото и живота на революционера и будител Волов. В нея участваха кметът на община Шумен проф. Христо Христов, представители на Спортния клуб „Шуменска крепост“ с треньор Галин Методиев, както и граждани.