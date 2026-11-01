Вдовицата на Хю Хефнър обвинява покойния основател на "Плейбой" в изнасилване и кръвосмешение

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Вдовицата на Хю Хефнър - Кристъл, обвинява покойния основател на „Плейбой" в изнасилване и кръвосмешение, описвайки ужасяващи сексуални действия в имението му.

„Наистина вярвам, че правех всичко, което той искаше от мен. И ако това включваше секс, просто правех това, което той искаше", сподели Кристъл в подкаста „Lisa Guerrero Unleashed" във вторник, в отговор на въпрос дали смята, че е била изнасилена.

„Имаше моменти в спалнята, които бяха наистина неприятни за мен", каза тя. „В спалнята се случваха неща, които в крайна сметка просто не бяха приемливи."

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В един от най-шокиращите случаи Кристъл обвинява бизнесмена, че „се е опитвал да притисне главите на близначките Кристина и Кариса Шанън към вагините им, за да ги накара да влязат в сексуални отношения помежду си", пише Page Six.

„Това е кръвосмешение. Това е отвратително", казва 40-годишната Кристъл. „Не исках те да бъдат принуждавани да правят подобни неща една с друга. Беше изключително, изключително тежко."

В друго ужасяващо разкритие Кристъл твърди, че Хю е ​​принуждавал нея и останалите плеймейтки да използват видимо замърсени секс играчки.

Тя споделя: „Спомням си как той ги извади – една от тях беше черна, двустранна. Личеше си, че са мръсни, а той просто ни хващаше, сграбчваше ни за слабините, вземаше тези мръсни секс играчки и насилствено ги вкарваше в нас."

Когато водещата Лиза Гереро отбеляза, че това „звучи като изнасилване", участничката от риалити шоуто „Girls Next Door" се съгласи.

„Той не е нежен", каза тя. „След това той хърка, а аз се опитвам да заспя след случилото се, докато тялото ме боли."

Кристъл заяви, че някои от сексуалните действия, които Хю е ​​извършвал с други жени – включително анална и вагинална пенетрация – са били „неприемливи".

„Той просто се нуждаеше от по-силно възбуждане или стимулация. В отношенията с него нямаше нищо интимно", сподели тя.

В хода на разговора Кристъл посочи и Джон Ловиц като „клиент номер 1" на имението „Плейбой".

„Той постоянно беше там", спомня си Кристъл. „Очите му шареха напред-назад, оглеждайки всички жени, които влизаха на партито."

Представител на близначките Кристина и Кариса не отговори на запитването за коментар от страна на Page Six. По-рано обаче Кариса заяви, че сексът с Хю е ​​бил „като изнасилване".

Кристъл и Хю сключват брак през 2012 г. и остават заедно до смъртта му през септември 2017 г., когато той умира на 91-годишна възраст вследствие на сърдечен арест и дихателна недостатъчност.

По-рано този месец, в съобщение до актрисата Джесика Бийл, бившата риалити звезда заяви, че е била подложена на „сексуално, емоционално, финансово и физическо насилие" от страна на Хю.