Режисьорът на "Жега" Майкъл Ман се самопростреля, откаран е в болница

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Холивудският режисьор и продуцент Майкъл Ман е откаран по спешност в болница, след като се е прострелял неволно, докато е бил на стрелбище.

83-годишният режисьор на култовия филм "Жега" с Ал Пачино и Робърт Де Ниро се е намирал на стрелбище в Лос Анджелис, когато в събота следобед, около 16:00 ч., е възникнал инцидентът.

Източник сподели пред TMZ, че Ман – най-известен с филма си „Жега" (Heat) от 1995 г. – се е опитвал да прибере оръжието си в кобура, когато то е произвело изстрел и той е бил ранен в крака.

Режисьорът е откаран в болница с линейка, като на мястото са пристигнали също полиция и пожарни екипи.

От полицията потвърдиха пред TMZ, че инцидентът е станал в „The Range LA" – закрит стрелкови клуб в западната част на града, достъпен само за членове.

Според „The Mirror", стрелбището обикновено обслужва холивудския елит, ръководители на филмови студия и известни актьори, като годишните членски вносове варират от около 3000 до 20 000 долара.

В полицейския доклад се посочва, че Ман не се е прострелял умишлено, а е бил „ранен при инцидент по време на тренировка, когато неволно е произвел изстрел в собствения си крак".

Представител на Ман заяви пред "Дейли мейл":

„В събота, на стрелбище, оръжие е произвело неволен изстрел, докато е било в кобура, което е довело до повърхностно нараняване на филмовия режисьор Майкъл Ман. Оказана му е медицинска помощ и той предстои да бъде изписан."

Ман е режисирал още редица значими филми, сред които „Преследвачът" (Manhunter, 1986 г.), „Последният мохикан" (The Last of the Mohicans, 1992 г.), „Али" (Ali, 2001 г.) и „Съучастникът" (Collateral, 2004 г.).

От полицията потвърдиха пред TMZ, че инцидентът е станал в „The Range LA" – закрит стрелкови клуб в западната част на града, достъпен само за членове.

В полицейския доклад се посочва, че Ман не се е прострелял умишлено, а е бил „ранен при инцидент по време на тренировка, когато случайно е произвел изстрел, уцелвайки собствения си крак".

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В полицейския доклад се посочва, че Ман не се е прострелял умишлено, а е бил „ранен при инцидент по време на тренировка, когато случайно е произвел изстрел, уцелвайки собствения си крак".

Ман е режисирал редица значими филми, сред които „Ловец на хора" (Manhunter, 1986 г.), „Последният мохикан" (1992 г.), „Али" (2001 г.) и „Съучастникът" (Collateral, 2004 г.).

В кариерата си режисьорът, продуцент и сценарист е получавал четири номинации за наградите „Оскар", но никога не е печелил статуетката.

Последният му филм е „Ферари" (Ferrari), излязъл през 2023 г., с участието на Адам Драйвър и Пенелопе Крус.

В момента той работи по дългоочаквана предистория на филма „Жега" (Heat), за която вече е събран звезден актьорски състав. Миналия месец изданието Variety съобщи, че звездата от „Юношество" Стивън Греъм се присъединява към проекта, редом до Леонардо ди Каприо, Крисчън Бейл, Адам Драйвър, Джейсън Кларк и Одеса Йънг.

Макар ролите все още да не са официално потвърдени, се носят слухове, че Греъм ще влезе в образа на по-млада версия на Нийл Макколи – персонаж, изигран от Робърт де Ниро в оригиналния филм от 1995 г.

Твърди се, че за Крисчън Бейл е предвидена ролята на детектива от Лос Анджелис Винсент Хана (пресъздаден от Ал Пачино), а от Леонардо ди Каприо се очаква да поеме ролята на Крис Шиърлис – персонажа, изигран от Вал Килмър.

През 2022 г. Ман публикува 500-страничен роман, озаглавен „Жега 2" (Heat 2), написан в съавторство с авторката на трилъри Мег Гардинър, като книгата стана бестселър според класацията на New York Times.

Ман е автор на сценария, базиран на романа, и ще бъде режисьор на продукцията, като същевременно участва и като продуцент, заедно с Джери Брукхаймър.