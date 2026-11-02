Проф. д-р Димитър Димитров - мениджърът на бъдещите икономисти, празнува рожден ден

Днес рожден ден празнува проф. д-р Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство. Проф. Димитров, който е основател на единствената в света международна магистърска програма по ядрена сигурност, на празника си ще открие 10-ото юбилейно издание на Седмицата на книгата в най-голямото и авторитетно висше икономическо училище у нас. По-късно ще връчи дипломи на професори, доценти и доктори на УНСС. Няма да го подминат и всекидневните понеделнишки задължения. С двамата си “началници” - внуците Владимир и Борис, ще се събере специално през уикенда, защото през седмицата са на детска градина и на училище.

“24 часа” му пожелава здраве и нови върхове!