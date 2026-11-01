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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23847127 www.24chasa.bg

Защо за Павел Иванов “Под прикритие” едва сега започва

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Павел Иванов и Захари Бахаров в сцена от шестия сезон на "Под прикритие"

Павел Иванов се оказа с ключова роля в новия сезон на сериала. Героят му Явор всъщност е ченге, което се опитва да разобличи престъпния свят, стана ясно от последния излъчен епизод. “Явно този сезон няма да е просто за добрия полицай и лошия бандит. Ще бъде за границата между тях. Затова, че понякога тя е толкова измита, че не се вижда - и трябва сами да я нарисуваме”, каза той. И добави, че сериалът едва сега започва.

Павел Иванов и Захари Бахаров в сцена от шестия сезон на "Под прикритие"

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