Защо за Павел Иванов “Под прикритие” едва сега започва

Павел Иванов се оказа с ключова роля в новия сезон на сериала. Героят му Явор всъщност е ченге, което се опитва да разобличи престъпния свят, стана ясно от последния излъчен епизод. “Явно този сезон няма да е просто за добрия полицай и лошия бандит. Ще бъде за границата между тях. Затова, че понякога тя е толкова измита, че не се вижда - и трябва сами да я нарисуваме”, каза той. И добави, че сериалът едва сега започва.