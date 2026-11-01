Явор Гърдев приел като мисия да постави "Вакханки" в Епидавър

"37 г. след ученическото пътуване се върнах в Епидавър с представлението "Вакханки". В това завръщане имаше голяма вътрешна радост, защото гледах на него като на мисия, която очаква от мен да бъде изпълнена." Това разказа режисьорът Явор Гърдев за работата си по последния си спектакъл, който постави и в театъра на Епидавър. Направи го, докато благодареше за наградата, с която Нов български университет го почете за празника на народните будители. Гърдев бе удостоен с наградата за хуманитаристика "Проф. Богдан Богданов" за приноса си към българската култура, театралното изкуство и хуманитарното мислене.