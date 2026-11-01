Хайди Клум 5 часа влиза в отрязана ръка, Соня Йончева е майката на принцеса Леа

Всяка година, наближи ли Хелоуин, мнозина се чудят каква ще бъде за празника Хайди Клум. Топмоделът и тв водеща отдавна е известна и като кралицата на Хелоуина заради страстта и времето, които отделя за маскировката си. Костюмите ѝ никога не са просто маски или купени от магазина тоалети, а са като произведения на изкуството, създавани от екипи от гримьори, художници и специалисти по протези и спецефекти. Тази година Хайди реши да се превърне в огромна отрязана ръка със сухожилия, кръв, но и червен лак по ноктите. А лицето на Клум едва се забелязваше. “Погледнах ръката си и си помислих: “Може би бих могла да побера тялото си в нея”, разказва тя пред списание “Пийпъл”.

Изработката на костюма отнема четири месеца, а влизането на Хайди в него - около 5 часа. Показа го на партито си по случай празника, където пристигна сякаш от линейка.

Соня Йончева със семейството си на Хелоуин

В другия край на САЩ - в Лос Анджелис, празника отбеляза оперната прима Соня Йончева със семейството си. Заедно със съпруга си - диригента Доминго Хиндоян, който е музикален директор на операта в Ел Ей, и с двете им деца се превъплътиха в персонажи от “Междузвездни войни”. Соня и дъщеря ѝ бяха като принцеса Леа и като майка ѝ Падме Амидала, а мъжът ѝ и синът им бяха избрали да са с костюми като герои от Тъмната страна на силата.

