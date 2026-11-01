Синовете на Майкъл Джексън искат имението "Невърленд" да приема болни и бедни деца

Синовете на Майкъл Джексън биха се радвали, ако любимото имение на покойния им баща „Невърленд", отново носи радост на болни и социално слаби деца.

„Те биха искали имотът да бъде запазен и използван по начин, който почита първоначалния замисъл на Майкъл за него", сподели ексклузивно пред Page Six източник, близък до семейство Джексън.

Синовета на Кпаля на попа Принс Джексън и Биги Джексън са единодушни в желанието си.

Информаторът поясни, че обширното имение в Калифорния заема специално място в сърцата на братята заради спомените, които са създали там, докато са расли.

Информаторът поясни, че обширното имение в Калифорния заема специално място в сърцата на братята заради спомените, които са създали там, докато са расли.

„Принс наистина цени историята на „Невърленд" и би искал мястото отново да служи за благотворителни цели - особено за подпомагане на болни и нуждаещи се деца", споделя източникът.

„Предвид собствения му активен принос в благотворителността, това е кауза, която за него има особено значение."

29-годишният Принс е съосновател на фондацията „Heal Los Angeles" (Излекувай Лос Анджелис), създадена през 2016 г., докато той е студент в университета „Лойола Меримаунт". Според уебсайта на организацията, тя работи с младежи и семейства в необлагодетелствани райони на Лос Анджелис, като се фокусира върху образователни възможности, благополучие и подкрепа.

Инициативите ѝ включват партньорство с началното училище „Лорето" в североизточен Лос Анджелис, както и кампании за събиране на храна и играчки в помощ на семейства в нужда. От фондацията споделят, че дейността им е вдъхновена от хуманитарното наследство на Майкъл и вярата му, че на децата трябва да се дават възможности да се развиват и процъфтяват.

Желанието на братята е преди всичко да съхранят наследството на Краля на попа и да почетат визията, която той е имал за този имот.

Биги, който преди беше известен като „Бланкет" (Blanket), „е много по-затворен човек и би предпочел „Невърленд" (Neverland) да не се превръща в голяма туристическа атракция. Това обаче не означава, че той не би подкрепил намирането на начин да се върне част от онази магия за деца, които наистина биха имали полза от нея", обяснява източникът.

„В крайна сметка, те искат наследството на баща им да бъде уважено. Знаят колко важно е било за него да създаде място, където децата просто да бъдат деца и да забравят за трудностите, през които преминават."

Джексън купува обширния имот с площ от 2700 акра (около 1090 хектара) в Лос Оливос, Калифорния, през 1988 г. и го превръща във фантастично място за отдих, вдъхновено от измисления „Невърленд" от историята за Питър Пан.

Въпреки това, Принс и Биги нямат право на собственост или контрол върху „Невърленд", който през 2020 г. е закупен от бизнесмена Рон Бъркъл за сумата от приблизително 22 милиона долара.

Говорител на Бъркъл споделя в изявление за Page Six, че бизнесменът „изпитва огромно уважение към историята на „Невърленд" и специалното значение, което той има за семейството на Майкъл Джексън".