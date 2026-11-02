Бащата на Меган Маркъл постъпил в дом за хора с деменция

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Бащата на Меган Маркъл Томас е постъпил в дом за хора с деменция, съобщи "Дейли мейл".

Този ход може да затрудни разследването срещу 82-годишния Маркъл за педофилия и сексуални престъпления.

Маркъл живееше в рехабилитационен център във Флорида от май 2025 г., когато единият му крак беше ампутиран. В петък той е бил прехвърлен в друг тип център в щата.

Изглежда, че 82-годишният мъж е бил диагностициран с деменция скоро след като синът му Томас Маркъл - младши откри порнографските му материали с деца. Именно Маркъл - младши е сигнализирал полицията във Филипините, където живееха баща и син преди да ампутират крака на Маркъл - старши.

Спенсър Къвин, адвокат на някои от жертвите на Джефри Епстийн, заяви, че постъпването му в такъв тип дом може да затрудни разследването на полицията.

"Не можеш просто да нахлуеш в дом за хора с деменция и да започнеш да го разпитваш. Всеки приличен адвокат ще отмени този разпит и ФБР знае това", каза Къвин.

Филипнските прокурори заявиха по-рано, че Маркъл ще бъде наказан с цялата строгост на закона, ако се окаже виновен. Разследване срещу него се води и в Мексико, където преди дни полицията нахлу в негово складово помещение и иззе огромно количество порнографски материали.

Преди дни стана ясно, че херцогинята на Съсекс разбрала за педофилските наклонности на баща си още през 2019 г., но тогава била посъветвана да не адресира проблема публично.