Фотозагадка: Кой е политикът, отличен и като "Лидер на нова Европа"?

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Фотозагадката от днес е: Кой е политикът, отличен и като "Лидер на нова Европа"?

Жокер: Стои зад връщането на „История славянобългарска" на Зографския манастир в Света гора.

Снимка: Архив на "24 часа"

Очаквайте утре отговора на фотозагадката!