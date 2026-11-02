Ансамбъл "Тракия" удостоен с много голямо отличие за новия си шедьовър "Край Марица" (Видео, снимки)

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След зашеметяващата премиера в зала 1 на НДК с новия си спектакъл "Край Марица", ансамбъл "Тракия" е удостоен с престижната „Кристална лира" на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Отличието е присъдено в категория „Танцов фолклор и беше връчено в Деня на народните будители – 1 ноември, само ден след представянето на постановката пред столичната публика.

Както "24 часа" разказа, спектакълът е създаден по идея и под режисурата на проф. Даниела Дженева. Автори на танцовите произведения са тя, проф. Антон Андонов и доц. Димо Енев. Кристалната лира, присъдена на ансамбъл "Тракия".

„Край Марица" отвежда зрителите на своеобразно пътешествие по течението на реката – от изворите ѝ в Рила до вливането ѝ в Бяло море. В шест мащабни танцови картини оживяват обичаите, музиката и традициите на различните етнографски области, през които преминава Марица. Постановката е изградена върху задълбочени етнографски проучвания и съчетава автентични костюми, оригинална хореография, музика и песни в цялостен сценичен разказ.

Представянето в зала 1 на НДК на 31 октомври беше най-скорошната среща на ансамбъла с публиката и предшестваше връчването на едно от най-авторитетните професионални отличия в българското музикално и танцово изкуство. Проф. Даниела Дженева получи голямата награда.

Наградата „Кристална лира" е признание за художествените качества на спектакъла, творческия екип и високото изпълнителско майсторство на танцьорите, музикантите и певците от ансамбъл „Тракия".

От състава изразиха благодарност към Съюза на българските музикални и танцови дейци за отличието, което приемат и като оценка за дългогодишната си мисия да съхраняват и развиват българското фолклорно наследство.