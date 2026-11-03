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20-годишният Митко Рачков си намисли желание пред тортата и прегърна баща си

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Синът на Димитър Рачков си намисля желания навръх 20-ия си рожден ден. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

Честита 20-годишнина, моето момче! Обичаме те!

С тези думи актьорът Димитър Рачков поздрави най-скъпото си - сина си Митко-младши. И показа как е до него на празника му, докато момчето е усмихнато и гледа запаления фойерверк, а когато той угасва, си намисля желание и прегръща баща си.

С тях на масата е и Петър - братчето на рожденика, който е син на майка им Христина Апостолова и на министъра на културата Евтим Милошев. Със светнали от щастие очи там е и малката Карина - дъщерята от първия брак на Виктория - годеницата на Димитър Рачков.

Актьорът не обича много да говори за личния си живот. Но сам показа как преди 2 години изпрати момчето си да следва в чужбина със сълзи на очи.

Димитър Рачков щастлив на партито за рождения ден на сина си
Димитър Рачков щастлив на партито за рождения ден на сина си

Димитър-младши завърши френския лицей в София и бе приет във висше училище по изкуствата в Париж. Макар да направи първите си крачки в професията на родителите си - имаше роля в сериала “Откраднат живот”, реши да поеме по своя път.

Синът на Димитър Рачков си намисля желания навръх 20-ия си рожден ден. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ
Димитър Рачков щастлив на партито за рождения ден на сина си

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