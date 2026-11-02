Да изчезнеш за 6 секунди Мат Деймън и Дейвид Летерман сбъдват 50-годишна мечта като статисти в сериал

Холивудската звезда и легендарният тв водещ пресичат улица в Ню Йорк като джентълмени от XIX век в новия сезон на “Позлатената епоха”

Холивудската звезда Мат Деймън и легендарният телевизионен водещ Дейвид Летерман се появяват за... 6 секунди като статисти в премиерата на четвъртия сезон на сериала на HBO “Позлатената епоха” (The Gilded Age). Двамата пресичат улица в Ню Йорк, облечени като джентълмени от XIX век. Зад тази твърде кратка сцена без нито една реплика обаче стои дълга история, пише сайтът Vulture.

Всъщност идеята е на Летерман, който мечтае за подобна поява почти половин век. През 1977 г. той гледа филма “Ани Хол” на Уди Алън и забелязва свой приятел в малка роля на статист. Оттогава водещият иска да изпита същото удоволствие – да се появи за миг на екрана, без никой да го представя или да му дава реплика.

През годините прави няколко опита да се включи в различни продукции, но все нещо осуетява плановете му. Неочакваната възможност идва покрай участието на Мат Деймън в предаването на Летерман за Netflix My Next Guest Needs No Introduction. Екипът научава, че в началото на кариерата си и актьорът е работил като статист заедно с Бен Афлек. Така се ражда идеята двамата да се върнат за кратко към първите си стъпки в киното.

Екипът намира подходяща възможност в снимачната площадка на “Позлатената епоха” и получава съгласието на създателя на сериала Джулиан Фелоуз. Деймън и Летерман минават през проби на костюми като останалите статисти. Актьорът е с мустаци и бакенбарди, а водещият носи специално изработено за него бомбе.

Любопитното е, че въпреки звездния им статут двамата не получават имена във финалните надписи. Защото този път Мат Деймън и Дейвид Летерман наистина са просто статисти.

