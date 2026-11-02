Българчета взеха злато на хоров конкурс в Барселона

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Децата от с спечелиха първо място и златен медал на международния хоров конкурс Sing for Gold - The World Choral Cup 2026 в Испания. Малките таланти с диригент Димитър Констанцалиев се отличиха сред 38 формации от 24 държави.

Конкурсът се проведе от 22 до 25 октомври в Калела и Барселона, а българчетата откриха фестивала с песни, вдъхновени от родния фолклор. Успехът на софийските деца им осигурява и директна квалификация за участие в престижни международни събития през следващите пет години - World Choir Games, World Choir Championships и Grand Prix of Nations.