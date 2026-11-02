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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23853881 www.24chasa.bg

Меди разпродаде "Арена София" за 8 минути

Волен Стефанов
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Меди разпродаде "Арена София" за 8 минути

"Току-що получих обаждане, че Арената е разпродадена за рекордните за българския шоубизнес 8 минути. Не знам какво да кажа... хиляди благодарности!"

Това написа в социалните мрежи фолкпевецът Меди минути след като пусна билетите за втора дата на предстоящия си концерт в най-голямата закрита зала у нас.

Треньорът в "Гласът на България" направи първия си концерт в "Арена София" в началото на тази година. Преди дни обаче обяви нов концерт за март 2027 г., а билетите бяха изкупени само за няколко часа. В понеделник Меди обяви втора дата за концерта, а почитателите му поставиха рекорд - многохилядната зала беше продадена изцяло само за 8 минути.

Изпълнителят на "Да си тук" започна кариерата си преди 8 години без музикална компания зад гърба си, а днес вече сам продуцира млади изпълнители.

Меди разпродаде "Арена София" за 8 минути
Меди разпродаде "Арена София" за 8 минути
Меди разпродаде "Арена София" за 8 минути

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