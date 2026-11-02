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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23854956 www.24chasa.bg

Пускат сина на норвежката кралица Мете-Марит, докато обжалва присъдата за изнасилване

Емили Стоичкова
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Мариус Борг Хьойби Снимка: Снимка: Twitter/@KaiseratCB

Норвежки съд постанови, че Мариус Борг Хьойби, най-голямото дете на норвежката кралица Мете-Марит и доведен син на крал Хокон Осми, може да бъде освободен от домашния арест и да му бъде премахната електронната гривна на глезена, докато очаква преразглеждане на жалбата си срещу присъдите си за изнасилване, предаде Ройтерс.

Решението за освобождаването му обаче ще бъде преразгледано на по-висша съдебна инстанция, преди да влезе в сила, и може да бъде отменено, се посочва в изявление на окръжния съд в Осло, информира БТА. 

Двадесет и девет годишният Хьойби беше осъден през юни на четири години затвор по две обвинения в изнасилване, както и за домашно насилие и други престъпления, но обжалва присъдата си.

В момента той носи електронна гривна на глезена и е под домашен арест в кралско имение извън Осло.

Съдът постанови, че през следващия месец той трябва редовно да се явява в полицията и да се подлага на тестове за алкохол и наркотици.

Прокуратурата беше поискала удължаване на срока на задържането му.

Апелативният процес по присъдите на Хьойби трябва да започне през февруари.

Мариус Борг Хьойби

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