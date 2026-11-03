Цветове, мексикански вкусове, специални коктейли и музика превърнаха вечерта в EDEN в цялостно преживяване, а след това нощта продължи в LunOr Bar &Club

Halloween в Пловдив тази година получи необичаен прочит. Цветя, свещи, ярки цветове, музика и храна пренесоха света на Día de los Muertos в ресторант EDEN. В основата на мексиканската традиция стои паметта за близките, които вече ги няма, и символичното им завръщане сред семейството.

Именно този пъстър и изпълнен с живот свят вдъхнови Halloween вечерта в Пловдив. Едно от най-луксозните и разпознаваеми заведения в града беше преобразено с пищна декорация, наситени цветове и характерни мексикански елементи, а темата премина от интериора към кухнята, коктейлите и музиката.

Día de los Muertos се отбелязва в Мексико в началото на ноември и съчетава вековни местни традиции с по-късни католически влияния. Семействата подреждат олтари със снимки, цветя, свещи, храна и напитки в памет на своите близки. Мексиканският невен, захарните черепи и богато украсените изображения на скелети са сред най-разпознаваемите символи на празника, но зад тях стои идеята да се помни и празнува животът на хората, които са били част от семейството.

В ресторант EDEN тази история получи свой гастрономически прочит. За вечерта екипът създаде специално тристепенно авторско меню, вдъхновено от мексиканската кухня и нейните характерни вкусове и комбинации.

Темата продължи и в коктейлната селекция с три напитки, също създадени специално за повода: Beso de la Muerte, Alma de Fuego и Flor de los Muertos. DJ сетове и музика на жива китара допълниха атмосферата и дадоха на вечерта собствен ритъм. Halloween в EDEN така се превърна в цялостно преживяване, в което храната, напитките, музиката и визуалните детайли следваха линията на ресторанта да предлага различни поводи за своите гости и да развива програмата си с нови идеи през сезона.

След вечерята нощта смени локацията, но не и настроението. В LunOr Bar & Club Halloween премина под мотото “Same Moon. Darker Desires.” с по-тъмна, мистериозна и провокативна клубна атмосфера. Тематичният декор и артистичните акценти оформиха пространството, а специални гости на вечерта бяха MainaMusik и Samoraya.