Бой Джордж пристигна в Израел за два концерта в подкрепа на страната

Бой Джордж избра да застане публично на страната на Израел в момент, когато редица музиканти и артисти се присъединяват към призивите за културен бойкот заради военните действия в палестинските територии. Британският певец пристигна в страната за две изяви в Тел Авив, които вече са разпродадени, съобщава ДПА, цитирана от БТа.

В понеделник изпълнителят се срещна в Йерусалим с израелския президент Ицхак Херцог и с Елкана Бохбот – освободен заложник на „Хамас", оцелял при нападението на групировката срещу музикалния фестивал „Нова" на 7 октомври 2023 г.

Херцог благодари на певеца за публичната му подкрепа за Израел. В знак на признателност му подари скулптура на червени анемонии, вдъхновена от мемориала на загиналите на мястото на фестивала в пустинята Негев.

Изпълнителят на Karma Chameleon ще пее в Тел Авив на 4 и 7 ноември. Посещението му е на фона на засилващата се културна изолация на Израел. След началото на войната в ивицата Газа редица чуждестранни артисти отмениха участията си в страната или подкрепиха призивите за бойкот.

Бой Джордж нееднократно е изразявал солидарност с Израел и еврейската общност. По-рано тази година той издаде песента We Will Dance Again („Пак ще танцуваме"), посветена на жертвите от фестивала „Нова". По думите му позицията му е имала лична и професионална цена – загубил е приятелства, получавал е заплахи и е срещал пречки в кариерата си.

Музикантът обаче е критикуван и заради песента. Негови опоненти смятат, че с нея той оправдава действията на Израел във войната и пренебрегва страданията на палестинското цивилно население.

При нападението на „Хамас" срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г. бяха убити около 1200 души, а 251 бяха отведени като заложници в Газа. Последвалата израелска военна офанзива в анклава отне живота на повече от 74 500 палестинци според местните здравни власти, припомня ДПА.