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Георги Господинов спечели шведска международна награда с "Градинарят и смъртта"

Емили Стоичкова
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Георги Господинов

Българската литература постигна пореден голям международен успех, след като романът "Градинарят и смъртта" бе удостоен с престижната шведска международна литературна награда. Новината бе съобщена лично от автора Георги Господинов в публикация във Фейсбук, в която той сподели радостта си от признанието.

"Тази сутрин всички шведски вестници без изключение обявяват, че една българска книга е носител на голямата награда на Стокхолм. Така че има и такива новини в чуждата преса. Прилагам в коментари. Връчването на наградата е на 19 януари в Стокхолм", обяви авторът. 

В своето емоционално изявление писателят отправи поздрави за чудесната компания на финала и специално благодари на Саманта Швеблин и Олга Раун, споделяйки, че за него е било истинска чест да бъде до тях в тази надпревара. Той изпрати и специални поздрави към Хана Сандбори и Ола Валин. 

Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин, носител на литературната награда „Международен Букър" за своя роман „Времеубежище", преведен на английски от Анджела Родел.

Георги Господинов

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