Хари и Меган смениха отново адреса, ще живеят в имението на богат приятел

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл отново са сменили адреса си във Великобритания. Херцозите на Съсекс, които според публикация на британския „Дейли мейл" са се завърнали в родината на Хари през август заедно с двете си деца, вече обитават отделен имот в имението на свой близък приятел в Котсуолдс.

Първоначално семейството било настанено в основната къща на заможния бизнесмен, но наскоро се преместило в друга негова собственост, намираща се в рамките на същото имение. Това разказва източник пред изданието. По думите му домакинът няма нищо против Хари, Меган и децата им да останат в имота му.

Познанството между принца и бизнесмена прераснало в приятелство заради общата им подкрепа за благотворителни организации, които помагат на военнослужещи и ветерани.

Още през август кралският коментатор Том Сайкс заяви пред Page Six, че Хари и Меган търсят жилище във Великобритания. Предпочитанията им били към район, който се намира близо до бащата на принца – крал Чарлз Трети.

„Приятел на Хари ми каза по-рано тази година, че той възнамерява да търси къща, вероятно в Котсуолдс, близо до Хайгроув", разказа Сайкс, визирайки резиденцията на краля и кралица Камила. Според журналиста Хари познава много добре района.

Въпреки завръщането си във Великобритания двойката не възнамерява да се разделя с луксозното си имение в Монтесито, Калифорния. През септември източник, цитиран от Page Six, увери, че семейството няма планове да продава собствеността. „Никой не се нанася там. Все още има хора, които се грижат за собствеността", посочва информаторът.

Това не е първият случай, в който Хари и Меган намират подслон в дома на свой известен приятел. През 2020 г., след като обявиха решението си да се оттеглят от ролята на висши членове на британското кралско семейство и да се преместят в САЩ, двамата живяха в имението на холивудския продуцент и медиен магнат Тайлър Пери.

Междувременно новото преместване на семейството във Великобритания съвпада с труден момент за Меган. Баща й Томас Маркъл-старши е обект на разследване във връзка с твърдения за материали със сексуално насилие над деца.

През миналата седмица Хари и Меган са напуснали Великобритания заедно с децата си и са заминали в чужбина. Къде точно се намират, не е било оповестено.

Близък приятел на бившата актриса споделя пред списание Hello!, че тя е силно разстроена от случващото се. „Тя е наистина, наистина разстроена. Постоянно гледа Лили и се разплаква, мислейки за всички деца и предполагаемите жертви", разказва източникът.

Още миналия месец Меган коментира случая с изявление пред Page Six, в което заяви, че е „дълбоко разстроена" от обвиненията срещу баща си.

„Надявам се вече да стане ясно, че въпреки изопачаването на фактите от страна на някои медии през годините, причината за дистанцията ми от баща ми и решението ми да не допускам контакт между него и децата ни е само една: да ги защитя", заяви тя.

Маркъл уточни, че е била информирана за обвиненията още през 2018 г. и изрази надежда, че властите предприемат същите мерки за защита и по отношение на останалите семейства.