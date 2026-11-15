7 неща, които ще променят стила през есента и зимата

Тази есен и зима аксесоарите са много повече от последен щрих към облеклото. Колекциите за есен-зима 2026/2027 показват две противоположни посоки. От една страна, има завръщане към елегантността на миналото - кожени ръкавици и шапки от филц. От друга, дизайнерите насърчават по-смелите комбинации, при които широки колани, големи очила шапки и качулки променят коренно визията.

Не е необходимо да се купуват десет нови неща, за да се следват тенденциите. Най-лесният начин да обновите гардероба си е да изберете един водещ аксесоар за всяка визия. Един широк колан може да промени силуета на палтото, а ярък шал да внесе цвят в гардероб, изграден основно от черно, сиво и бежово. Ето кои са седемте аксесоара, на които си струва да обърнете внимание през студените месеци, и как да ги носите в ежедневието. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ ana.basos

Дългите кожени ръкавици - елегантност като от стар холивудски филм

Ръкавиците са сред най-отчетливите аксесоари на сезона. Моделите, които стигат над лакътя, придават драматичност и напомнят за вечерната елегантност от средата на XX век. По-късите варианти от гладка кожа обаче също имат място в гардероба - те са по-практични и лесно се съчетават с ежедневни дрехи. В колекциите се открояват както класическото черно, така и бордото, тъмнозеленото, сивото и лилавото. Актуални са още велурът и релефната кожа, включително повърхности с ефект на крокодилска кожа.

Дългите ръкавици изглеждат особено ефектно с палто с ръкави до лакътя или с рокля без ръкави. За ежедневието ги съчетайте с обикновена риза, прав панталон и обувки с нисък ток, така контрастът между изисканата ръкавица и семплите дрехи ще бъде по-интересен. Късите кожени модели са подходящи за вълнено палто с дълги ръкави, а цветните могат да внесат разнообразие в монохромна визия.

При избора обърнете внимание на дължината на ръкавите на връхната дреха. Ръкавицата не трябва да се набира неудобно под маншета. За зимата проверете и подплатата, защото красивата кожа невинаги осигурява достатъчно топлина. Ако искате да инвестирате само в един чифт, черното или тъмнокафявото е най-лесно за съчетаване. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ dysoutlet

Шаловете с ресни и меките наметки носят повече от защита от студа

Този сезон шалът е самостоятелен моден акцент. Широките модели, които могат да се преметнат през раменете, създават усещане за непринуден разкош, а дългите ресни добавят движение към силуета. Вълнените шалове са подходящи за студените дни, докато копринените модели с принтове предлагат начин да се внесе цвят в по-сдържан гардероб. Особено интересни са вариантите, които могат да се носят по няколко начина - около врата, като наметка или свободно спуснати върху палтото.

Сивото палто може да изглежда съвсем различно с голям шал в бордо, керемидено или наситенозелено. Бежовият модел с ресни е подходящ за комбинация с кафяво кожено яке, дънки и ботуши. За вечерна визия изберете шал с декоративна бродерия или дискретни пайети и го преметнете върху раменете вместо традиционно вечерно наметало.

Друг вариант е по-малкият триъгълен шал, който отново привлича вниманието, включително във версии от кожа или велур. Той може да се носи върху пуловер, риза или тънко палто, без да добавя прекалено много обем около врата.

Ако носите обемно пухено яке, изберете по-тънък шал, който няма да се събира неудобно под яката. С гладко вълнено палто можете да си позволите по-широк модел с ресни. За най-голяма практичност търсете шал, който е достатъчно дълъг, за да се увива около врата, но и достатъчно широк, за да покрива раменете. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ cranberry_chic

Шапките и качулките преобразяват цялата визия

Наред с класическите плетени модели сега се открояват баретите, шапките от филц, формите тип “кофа” и меките качулки. На подиума се появяват и по-необичайни решения, които придават индивидуалност на връхното облекло.

Черната барета е подходяща за дълго палто, права пола и ботуши, но изглежда също толкова добре с дънки и късо кожено яке. Шапката от филц може да допълни костюм с широк панталон или тренчкот. Плетената качулка е по-непринуден избор за пухено яке, дебел пуловер и ежедневни обувки. Шапката тип “кофа” от вълна или мека материя е добър вариант за онези, които искат нещо различно от обичайния плетен модел.

Не е необходимо цветът на шапката да съвпада точно с този на палтото. Напротив, модел в бордо, тъмносиньо или шоколадовокафяво може да придаде повече характер на дрехи в сиво, черно и бежово. Ако предпочитате по-сдържан стил, изберете интересна форма, но запазете цвета неутрален.

Пробвайте шапката с връхната дреха, с която ще я носите най-често. Важно е да стои стабилно и да не притиска челото. Ако ви трябва за студени сутрини, проверете дали покрива ушите и дали материята е подходяща за времето. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ beatrice.gutu

Широките колани подчертават талията

Коланът отново е в центъра на вниманието, но вече не служи само за придържане на панталона. Широките модели се поставят върху палта, сака и плетени рокли, за да променят силуета и да подчертаят талията. Катарамите са по-изразителни, а някои модели имат препратки към уестърн стила - с метални орнаменти, релефна кожа и декоративни елементи. Срещат се както класически кафяви и черни колани, така и варианти със сребристи или златисти детайли.

Най-лесният начин да влезете в актуалната тенденция е, като добавите широк колан върху свободно палто. Той ще оформи талията, без да се налага да сменяте останалата част от облеклото. Към обикновена черна рокля изберете модел с голяма катарама, а към дънки и бяла риза - кафяв колан с метални елементи. Ако носите костюм с широк панталон, по-тесният кожен модел ще подчертае талията, без да нарушава линията на сакото.

Интересна идея е да комбинирате два или повече по-тънки колана, особено когато са в сходни цветове, но с различни катарами или текстури. Това е по-смел подход и стои най-добре с изчистени дрехи. Широкият колан трябва да бъде удобен, когато седите, и да не се набира върху плата. При носене върху палто проверете дали закопчаването позволява регулиране. Ако искате аксесоар за повече сезони, изберете качествена кожа и катарама, която няма да се ограничи до една конкретна тенденция. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ callonillll

Големите слънчеви очила са от ретро авиаторски модели до спортни рамки

Слънчевите очила остават един от най-лесните начини да се промени излъчването на цялото облекло. Актуални са авиаторски модели с големи стъкла, кръгли очила с тънки метални рамки и спортни форми, които обхващат по-голяма част от лицето. Това разнообразие позволява да изберете както ретро излъчване, така и по-съвременно, почти футуристично допълнение.

Големите авиаторски очила изглеждат естествено с кожено яке, тренчкот или дълго палто. Моделите с рамка в цвят на костенуркова черупка са подходящи за кафяви, бежови и кремави дрехи. Кръглите метални очила могат да придадат винтидж характер на семпло сако, докато спортните модели са по-подходящи за пухено яке, широк панталон и обувки с по-груба подметка.

Не е необходимо да избирате най-големия възможен модел, за да следвате тенденцията. Ако лицето ви е по-дребно, пробвайте рамки с подчертана форма, но умерена ширина. При по-семпло облекло очилата могат да бъдат основният акцент, затова останалите аксесоари е добре да са по-дискретни. СНИМКА: ИНСТАГРАМ/ oliviatps

Чантите са с меки форми, от велур и елегантни клъчове

При чантите сезонът предлага избор между обемни, меки модели за ежедневието и компактни чанти с изчистена форма за вечерни поводи. Велурът и кожата с леко състарен вид придават непринуден характер, а клъчовете се открояват с елегантния си силует. Сред по-необичайните тенденции са моделите, които изглеждат свободно отворени, сякаш съдържанието им е на показ.

Голямата мека чанта е подходяща за работния ден и пътуването из града - с палто, широк панталон и мокасини или ботуши. Моделът от велур в кафяво или конячен нюанс се съчетава добре с деним, плетива и дрехи в кремаво. За вечер изберете клъч, който може да се носи под мишницата, с рокля или костюм. Ако обичате по-необичайни аксесоари, потърсете чанта с интересна дръжка, асиметрична форма или декоративни метални елементи.

Не е задължително чантата и обувките да са в един цвят. Много по-лесно е да съчетаете различни нюанси на кафявото, бордото или черното, отколкото да търсите абсолютно еднакви материали. Ако чантата е с ярък цвят или необичайна текстура, оставете останалата част от облеклото по-семпла.

Цветните чорапи се виждат над обувките

Чорапите и чорапогащниците са сред най-достъпните начини да се експериментира с тенденциите. През сезона те не се прикриват непременно, а се превръщат в част от облеклото. Цветните чорапи, декоративните мотиви и плътните чорапогащници могат да внесат контраст, без да е необходимо да купувате нова рокля или палто. В колекциите се срещат както тонални комбинации, при които чорапогащникът се слива с останалото облекло, така и по-смели цветови съчетания.

Чорапи в бордо, тъмнозелено или горчица могат да се покажат над мокасини или обувки с нисък ток особено когато панталонът е малко по-къс. За по-непринудена визия изберете модел с райета или геометричен мотив. Плътните черни чорапогащници остават универсален вариант за минипола, къси панталони и рокля, а кафявите и бордо моделите са интересна алтернатива на черното.

Ако искате да опитате по-смела комбинация, съчетайте цветния чорапогащник с пола в близък нюанс и обувки в по-тъмен тон. За по-сдържан ефект изберете чорапи в цвета на обувките, но с различна текстура, например оребрена плетка или деликатен декоративен мотив.