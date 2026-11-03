Лени Кравиц опроверга слуховете, че е загинал при самолетната катастрофа във Флорида

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Американският рокмузикант Лени Кравиц опроверга появилите се в социалните мрежи слухове за собствената си смърт. Името му беше свързано със самолетната катастрофа във Флорида от 1 ноември, при която загинаха девет души.

Частният самолет Learjet е излетял от Остин, щата Тексас, с направление към Бахамските острови, но се разбива в Южна Флорида, близо до оживен район на Палм Бийч. Всички деветима на борда загиват, съобщава изданието Far Out.

Малко след инцидента в интернет започват да се разпространяват твърдения, че сред жертвите е и известният изпълнител. Слуховете тръгват от екранна снимка на стара публикация на пилотката Емили Шелтън, която е споделяна в платформата X без необходимия контекст.

В публикацията си 21-годишната жена от Флорида съобщава, че предстои да превози Лени Кравиц от Тексас до Бахамските острови. Тя пише, че за нея е чест да посрещне музиканта на борда и че по време на полета в пилотската кабина ще звучи песента му It Ain't Over 'Til It's Over. Цитатът е разпространен от The Hollywood Reporter.

Съвпадението между посочения маршрут и този на катастрофиралия самолет предизвиква спекулации, че Кравиц е бил сред пътниците.

Представители на музиканта обаче бързо опровергават информацията. В отговор до местното издание BocaNewsNow те категорично заявяват, че „съобщенията са неверни и некоректни".

Самата Емили Шелтън също реагира на разпространяваните твърдения с публикация в TikTok. Тя отрича да е управлявала самолета, разбил се край Палм Бийч.

„Наскоро разбрах, че се разпространяват слухове, според които аз съм била пилотът при неотдавнашната катастрофа в Палм Бийч", пише тя.

„Бих искала с цялото си уважение да уточня, че това не е вярно. Моля хората да спрат да спекулират и да разпространяват дезинформация за тази трагедия и да проявят уважение към засегнатите. Сърцето ми е с всички загинали и пострадали от случилото се", допълва Шелтън.

Междувременно New York Post съобщава, че сред пилотите на катастрофиралия самолет е била 20-годишната Наталия Гаделя Филгейрас, която е изпълнявала функциите на втори пилот.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) подпомага Националния съвет за безопасност на транспорта (NTSB) в разследването на катастрофата. Причините за инцидента и всички обстоятелства около него все още се изясняват.