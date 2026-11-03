Вижте отговора на фотозагадката: Кой е политикът, отличен и като "Лидер на нова Европа"?

Отговорът на фотозагадката от 2 ноември е: Петър Стоянов!
Въпросът беше: Кой е политикът, отличен и като "Лидер на нова Европа"?
Жокерът беше: Стои зад връщането на „История славянобългарска" на Зографския манастир в Света гора.
Снимка: "24 часа"
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Отговорът на фотозагадката от 2 ноември е: Петър Стоянов!
Въпросът беше: Кой е политикът, отличен и като "Лидер на нова Европа"?
Жокерът беше: Стои зад връщането на „История славянобългарска" на Зографския манастир в Света гора.
Снимка: "24 часа"
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