Вижте отговора на фотозагадката: Кой е политикът, отличен и като "Лидер на нова Европа"?

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Отговорът на фотозагадката от 2 ноември е: Петър Стоянов!

Въпросът беше: Кой е политикът, отличен и като "Лидер на нова Европа"?

Жокерът беше: Стои зад връщането на „История славянобългарска" на Зографския манастир в Света гора.

Снимка: "24 часа"