С Моцартов концерт започва хоровият фестивал "Петя Павлович"

Класически концерт с моцартова програма ще постави началото на първото издание на хоровия фестивал "Петя Павлович". Културното събитие ще се проведе на 7 ноември (събота) от 18:00 часа в концертната зала на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", а входът е безплатен.

В първото издание на фестивал "Петя Павлович" на сцената ще застанат два утвърдени състава - Софийският камерен хор "Васил Арнаудов" с главен диригент проф. д-р Теодора Павлович и Академичният хор "Света Параскева" към Националната художествена академия с диригент д-р Галина Луканова. Те ще представят произведения на Волфганг Амадеус Моцарт, с което ще бъде отбелязана 270-ата годишнина от рождението му. Водещ на концерта ще бъде актьорът Теодор Софрониев.

Софийският камерен хор "Васил Арнаудов" ще изпълни "Шест ноктюрни" по стихове на Пиетро Метастазио под акомпанимента на пианистката д-р Благовеста Ангелова. Академичният хор "Света Параскева" и солистите Стилияна Иванова (сопран), Мария Пашкунова (алт), Чен ФейХуан (тенор) и Георги Бейков (бас) ще представят Litaniae de venerabili altaris sacramento K. 125 ("Молитви за светия олтар"). Произведението е сред по-малко познатите на българската публика творби от ранния период на великия австрийски композитор. Тя е в репертоара на хоровия състав от октомври 2025 г., когато беше изпълнена за първи път в България под съпровода на Габровския струнен камерен оркестър. На сцената на Националната музикална академия оркестровото звучене ще пресъздадат струнен квартет „Кредо" в състав Дара Карагьозова (цигулка), Атанас Георгиев (цигулка), Пламена Павлова (виола) и Денислав Караатанасов (виолончело) и пианистът Манол Паскалев.

В общо изпълнение на двата хорови състава и под акомпанимента на Марио Йоцов ще прозвучи любимият на милиони почитатели на класическата музика мотет "Ave verum corpus", който Моцарт завършва във Виена няколко месеца преди края на жизнения си път.

Създаването на фестивала е естествено продължение на мисията на Сдружение "Петя Павлович" – да пази жива паметта за един вдъхновяващ диригент и учител, да съхранява и развива богатите хорови традиции на България и да допринася за популяризирането на хорово-изпълнителското изкуство.

Петя Павлович (1939-2007 г.) е сред водещите фигури на българското хорово-изпълнителско изкуство. Музикален педагог и диригент, тя създава и ръководи първата в България хорова школа при читалище "Искра" в гр. Казанлък, състояща се от седем формации (1967-1985 г.). През годините е диригент на професионалния женски хор на Българската национална телевизия (1985-1992 г.) Хора на софийските библиотекарки "Морфова-Прокопова" (1986-1991 г.), Смесен хор "Родна песен", гр. Хасково (1990-1992 г.), Нов Академичен хор „Св. Св. Кирил и Методий" (1992-1997) и др. Дългогодишен сътрудник е на Българското национално радио, участва в управителните съвети на Български хоров съюз, Фондация "Петко Груев Стайнов" и Фондация "Чудомир". През 2000 г. създава Хорова школа "Св. Параскева", София, с която работи до 2007 година.