Пускат Пи Диди от затвора три седмици по-рано

Датата за освобождаване на рапъра Шон „Диди" Комбс от затвора отново е изместена за по-ранен срок. Според последната промяна 56-годишният изпълнител трябва да излезе на свобода на 6 февруари 2028 г. Това е поредното разместване на датата през последните месеци, след като наскоро Комбс беше преместен в друг федерален затвор.

По информация на „Дейли Мейл" освобождаването му е изтеглено с още три седмици напред. Преди това, както стана ясно миналия месец, се очакваше той да напусне затвора на 2 март 2028 г.

До миналия месец Диди изтърпяваше присъдата си във федералния затвор „Форт Дикс" в Ню Джърси. След това той е преместен във федералния затвор „Алънууд" в Пенсилвания, където е настанен в общ затворнически блок. Преместването е станало след сбиване в предишния затвор.

Делото срещу рапъра приключи през 2025 г., когато съдебните заседатели го признаха за виновен по две обвинения за превозване на проститутки през границите на отделни щати с цел предоставяне на сексуални услуги. По по-тежките обвинения – за рекет и трафик на хора с цел сексуална експлоатация – Комбс беше оправдан.

Съдията му наложи присъда от четири години и два месеца затвор. Изтърпяването й започна през октомври 2025 г.

През последните месеци прогнозната дата за освобождаването на Диди беше променяна многократно. Сред посочваните срокове бяха 21 януари, 5 февруари и 20 февруари.

Преместването му в „Алънууд" дойде, след като властите отрекоха твърденията, че рапърът е влязъл в конфликт във „Форт Дикс" с ямайския наркобарон Кристофър „Дудус" Коук. Според разпространената информация Коук бил разгневен на Комбс заради разследващ репортаж на американската телевизия NBC, посветен на предполагаемия му "ВИП" начин на живот зад решетките.