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Пускат Пи Диди от затвора три седмици по-рано

Емили Стоичкова
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Пи Диди СНИМКА: twitter/ @nrfliho

Датата за освобождаване на рапъра Шон „Диди" Комбс от затвора отново е изместена за по-ранен срок. Според последната промяна 56-годишният изпълнител трябва да излезе на свобода на 6 февруари 2028 г. Това е поредното разместване на датата през последните месеци, след като наскоро Комбс беше преместен в друг федерален затвор.

По информация на „Дейли Мейл" освобождаването му е изтеглено с още три седмици напред. Преди това, както стана ясно миналия месец, се очакваше той да напусне затвора на 2 март 2028 г. 

До миналия месец Диди изтърпяваше присъдата си във федералния затвор „Форт Дикс" в Ню Джърси. След това той е преместен във федералния затвор „Алънууд" в Пенсилвания, където е настанен в общ затворнически блок. Преместването е станало след сбиване в предишния затвор.

Делото срещу рапъра приключи през 2025 г., когато съдебните заседатели го признаха за виновен по две обвинения за превозване на проститутки през границите на отделни щати с цел предоставяне на сексуални услуги. По по-тежките обвинения – за рекет и трафик на хора с цел сексуална експлоатация – Комбс беше оправдан.

Съдията му наложи присъда от четири години и два месеца затвор. Изтърпяването й започна през октомври 2025 г.

През последните месеци прогнозната дата за освобождаването на Диди беше променяна многократно. Сред посочваните срокове бяха 21 януари, 5 февруари и 20 февруари.

Преместването му в „Алънууд" дойде, след като властите отрекоха твърденията, че рапърът е влязъл в конфликт във „Форт Дикс" с ямайския наркобарон Кристофър „Дудус" Коук. Според разпространената информация Коук бил разгневен на Комбс заради разследващ репортаж на американската телевизия NBC, посветен на предполагаемия му "ВИП" начин на живот зад решетките.

Пи Диди СНИМКА: twitter/ @nrfliho

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