Шестото издание на проекта представя организации, които упорито работят в полза на обществото. Сред тях - Нана Гладуиш с фондацията си и “Бригада Нов дом”
Те са онези често невидими герои, които работят за каузи, подкрепят хора в неравностойно положение, искат да променят живота ни към по-добро. А сега “Фантастико” показва лицата им пред всички в шестото издание на своята изложба “Моите будители”.
Тази година в центъра на обектива ѝ са граждански организации, които работят упорито в полза на обществото. Изложбата е посветена на онези съвременни будители, които променят животи, създават възможности и вдъхновяват със своя пример.
“Това са мечтатели, които инвестират своето познание и време за решаване на конкретни проблеми на нашето общество. Те работят за по-добро здравеопазване, за по-добро образование, за приобщаване на хората с различни възможности.
Те са първи, които подават ръка и показват солидарност в случаи на криза или бедствие и го правят не по задължение. Правят го от сърце. Това са хора, които ежедневно се сблъскват и се борят с обществени предразсъдъци и административна закостенялост”, каза изпълнителният директор на “Фантастико груп” Светослав Гаврилов на откриването на изложбата. Той благодари на всички участници в нея за силата им и безкористната им отдаденост на каузите, които имат.
“Идваме директно от ремонт в “Толстой”, където живее жена със страхотна история”, обясни тв водещата Мария Силвестър. В работни дрехи тя пристигна на откриването на експозицията заедно с колегите си от “Бригада Нов дом”. Те са сред лицата на 18-те организации, чийто добър пример “Фантастико” показва с “Моите будители”.
“Когато работим с момчетата, не се замисляме колко голяма е станала каузата ни, а тя е такава”, добави Мария Силвестър. Тя разказа колко много хора им пишат, за да им кажат, че искат да се включат като доброволци в каузите им. “Общият ни девиз е “Не може да не може”, обясни Мария Силвестър, а всички присъстващи се съгласиха, че мотото свързва усилията и каузите им.
“Като жена с две диагнози рак, загубила толкова много близки и приятели заради онкологични диагнози, аз наистина мечтая един ден да намерим хапче, кратка терапия или просто една ваксина и онкологичните заболявания повече да не са смъртна присъда или заплаха.” Това казва друга популярна тв водеща - Нана Гладуиш, която от години също се бори за важна мисия. С фондацията си “Една от 8” помагат на жени, диагностицирани с рак на гърдата, и техните близки - предлагат безплатни консултации с различни медицински специалисти, раздават безплатни комплекти за химиотерапия, организират събития и работилници за ранна диагностика и профилактика на рака на гърдата. Нана и колегите ѝ също са част от “Моите будители”.
А какво най-силно искат другите, чийто пример изложбата показва?
“Да покажем, че доброто е не само възможно, а изключително лесно и най-естественото нещо.”
“Мечтаем за България, в която човешкият живот е най-висша ценност, за общество, което възпитава в добротата, отговорността и любовта към младите хора и в децата.”
“Мечтаем за свят, в който възможностите не зависят от различията на хората, а от техните таланти, мотивации и стремежи.”
“Мечтаем за една България, в която хората с увреждания не получават съчувствие, а получават приемане и са истинска част от нашето общество.”
“Нашите младежи - хората с интелектуални затруднения, да могат да доказват способностите си. Хората да им имат доверие и да ги приемат такива, каквито са, тоест същите като нас.”
“Да успеем да издаваме повече брайлови книги, така че поне 5% от издаваните в България детски книги да бъдат достъпни за незрящите деца.”
“Мечтаем за това адресната регистрация на едно дете да не предопределя бъдещето му. За това в България да няма първа и втора ръка деца и наистина всяка една класна стая да предлага такова образование, че децата в нея да са вдъхновени, да творят.”
“Мечтаем за една България, която дава възможност на младежите от ЛГБТ общността да живеят достоен живот, да осъществят потенциала си тук, без да се страхуват.”
Сред главните герои в изложбата са още фондациите “Ани и Явор: Ключът е любовта”, “За Доброто”, “Сингъл степ”, “Светът на Мария”, “Сошъл Фючър”, “Сийдър”, “Стилиян Петров”, “Заедно в час”, “Български фонд за жените”, Българска хранителна банка, проектът “Гората.бг” и Националната асоциация на доброволците. Част от изложбата е вдъхновяващият пример и на “Федерация адаптирана физическа активност България”, както и три организации, които работят за създаването на устойчиво дарителство и отговорен граждански сектор. Това са фондация “Лъчезар Цоцорков”, Български център за нестопанско право и Български дарителски форум.
Изложбата “Моите будители” може да бъде разгледана до 15 ноември на моста на НДК. Повечето кадри в нея са дело на известния фотограф Костадин Кръстев-Коко.