Шестото издание на проекта представя организации, които упорито работят в полза на обществото. Сред тях -­ Нана Гладуиш с фондацията си и “Бригада Нов дом”

Те са онези често невидими герои, които работят за каузи, подкрепят хора в неравностойно положение, искат да променят живота ни към по-добро. А сега “Фантастико” показва лицата им пред всички в шестото издание на своята изложба “Моите будители”.

Тази година в центъра на обектива ѝ са граждански организации, които работят упорито в полза на обществото. Изложбата е посветена на онези съвременни будители, които променят животи, създават възможности и вдъхновяват със своя пример.

“Това са мечтатели, които инвестират своето познание и време за решаване на конкретни проблеми на нашето общество. Те работят за по-добро здравеопазване, за по-добро образование, за приобщаване на хората с различни възможности.

Те са първи, които подават ръка и показват солидарност в случаи на криза или бедствие и го правят не по задължение. Правят го от сърце. Това са хора, които ежедневно се сблъскват и се борят с обществени предразсъдъци и административна закостенялост”, каза изпълнителният директор на “Фантастико груп” Светослав Гаврилов на откриването на изложбата. Той благодари на всички участници в нея за силата им и безкористната им отдаденост на каузите, които имат.

Изпълнителният директор на “Фантастико груп” Светослав Гаврилов на откриването на изложбата

“Идваме директно от ремонт в “Толстой”, където живее жена със страхотна история”, обясни тв водещата Мария Силвестър. В работни дрехи тя пристигна на откриването на експозицията заедно с колегите си от “Бригада Нов дом”. Те са сред лицата на 18-те организации, чийто добър пример “Фантастико” показва с “Моите будители”.

“Когато работим с момчетата, не се замисляме колко голяма е станала каузата ни, а тя е такава”, добави Мария Силвестър. Тя разказа колко много хора им пишат, за да им кажат, че искат да се включат като доброволци в каузите им. “Общият ни девиз е “Не може да не може”, обясни Мария Силвестър, а всички присъстващи се съгласиха, че мотото свързва усилията и каузите им.

Мария Силвестър и колегите ѝ от “Бригада Нов дом” са сред лицата в изложбата. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

“Като жена с две диагнози рак, загубила толкова много близки и приятели заради онкологични диагнози, аз наистина мечтая един ден да намерим хапче, кратка терапия или просто една ваксина и онкологичните заболявания повече да не са смъртна присъда или заплаха.” Това казва друга популярна тв водеща - Нана Гладуиш, която от години също се бори за важна мисия. С фондацията си “Една от 8” помагат на жени, диагностицирани с рак на гърдата, и техните близки - предлагат безплатни консултации с различни медицински специалисти, раздават безплатни комплекти за химиотерапия, организират събития и работилници за ранна диагностика и профилактика на рака на гърдата. Нана и колегите ѝ също са част от “Моите будители”.

А какво най-силно искат другите, чийто пример изложбата показва?

“Да покажем, че доброто е не само възможно, а изключително лесно и най-естественото нещо.”

“Мечтаем за България, в която човешкият живот е най-висша ценност, за общество, което възпитава в добротата, отговорността и любовта към младите хора и в децата.”

“Мечтаем за свят, в който възможностите не зависят от различията на хората, а от техните таланти, мотивации и стремежи.”

“Мечтаем за една България, в която хората с увреждания не получават съчувствие, а получават приемане и са истинска част от нашето общество.”

“Нашите младежи - хората с интелектуални затруднения, да могат да доказват способностите си. Хората да им имат доверие и да ги приемат такива, каквито са, тоест същите като нас.”

“Да успеем да издаваме повече брайлови книги, така че поне 5% от издаваните в България детски книги да бъдат достъпни за незрящите деца.”

“Мечтаем за това адресната регистрация на едно дете да не предопределя бъдещето му. За това в България да няма първа и втора ръка деца и наистина всяка една класна стая да предлага такова образование, че децата в нея да са вдъхновени, да творят.”

Част от хората, на които помагат героите в изложбата

“Мечтаем за една България, която дава възможност на младежите от ЛГБТ общността да живеят достоен живот, да осъществят потенциала си тук, без да се страхуват.”

Сред главните герои в изложбата са още фондациите “Ани и Явор: Ключът е любовта”, “За Доброто”, “Сингъл степ”, “Светът на Мария”, “Сошъл Фючър”, “Сийдър”, “Стилиян Петров”, “Заедно в час”, “Български фонд за жените”, Българска хранителна банка, проектът “Гората.бг” и Националната асоциация на доброволците. Част от изложбата е вдъхновяващият пример и на “Федерация адаптирана физическа активност България”, както и три организации, които работят за създаването на устойчиво дарителство и отговорен граждански сектор. Това са фондация “Лъчезар Цоцорков”, Български център за нестопанско право и Български дарителски форум.

Изложбата “Моите будители” може да бъде разгледана до 15 ноември на моста на НДК. Повечето кадри в нея са дело на известния фотограф Костадин Кръстев-Коко.