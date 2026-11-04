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Честит рожден ден на Йорданка Маркова

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Йорданка Маркова

Днес рожден ден празнува Йорданка Маркова от отдел “Реклама и маркетинг” на медийната ни платформа. Тя е мениджър проекти на луксозните издания на “24 часа” и е отговорният и винаги коректен професионалист, който поддържа връзката с ключовите ни партньори.

Данчето, както всички я наричаме приятелски, е от онези колеги, на които винаги можеш да разчиташ. С вещина, спокойствие и усмивка тя е способна да премине и през най-напрегнатите моменти, намирайки решение дори когато задачите изглеждат трудни.

Честит рожден ден! Бъди здрава и много щастлива!

Йорданка Маркова
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