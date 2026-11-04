За първи път Пласидо Доминго ще пее в Пловдив - там Соня Йончева ще му връчи приза за цялостно творчество

Поредното издание на “Тракийските награди за класическа музика” ще е на 22 юни 2027 г. в Античния театър

Световноизвестният оперен певец Пласидо Доминго ще получи наградата за цялостно творчество на основаните от Соня Йончева “Тракийски награди за класическа музика”. Те ще се проведат на 22 юни 2027 г. в Античния театър в Пловдив и по този начин прочутият изпълнител ще гостува за първи път в родния град на Соня Йончева.

“От много години Пласидо е като част от моето семейство и за мен ще бъде чест и удоволствие той да посети и да пее за пръв път в родния ми град. Дължа много за кариерата си на него, а световното оперно изкуство не познава друг артист с неговите достижения”, сподели Соня Йончева, съобщавайки за второто издание на основаните от нея награди.

Самата певица получи първото си престижно отличие през 2010 г. на основания от Доминго конкурс “Опералия”, който вече три десетилетия открива нови таланти за оперните сцени. Едно от неговите издания - миналата година, се проведе в зала “България”, а преди дни приключи поредното в операта в Шанхай.

Пласидо Доминго има вече близо 70-годишна кариера на оперен певец без прекъсване. Неговият дебют е през 1957 г. и оттогава е участвал в над 4500 спектакъла, носител е на 12 награди “Грами” и е пял на практика с всички световни звезди от неговото и следващите поколения.

