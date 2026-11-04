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Празнува вирусологът воин срещу предотвратимите болести проф. Радка Аргирова

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Проф. Радка Аргирова

Проф. Аргирова още в годините си на млад учен влиза в историята на българската медицина като основател на първата лаборатория по СПИН, днес най-неуморният воин за профилактика на болестите, свързани с папилома вирусите.

Изключителен учен и лекар, пример за пълна отдаденост на медицината. Известна със своята неуморна битка за профилактиката на предотвратимите заболявания, тя продължава да работи на предната линия на инфекциозните болести, вирусологията и епидемиологията.

Проф. Аргирова е не само авторитет в науката, но и човек с голямо и щедро сърце. Безрезрвно предава своя опит и знания на младите учени. Извън лабораторията е отдадена на класическата музика и художествената литература.

Пожелаваме й нестихващо жизнено виваче и хармонични акорди на вдъхновение и хуманизъм в професионалния и житейския й път!

Проф. Радка Аргирова
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