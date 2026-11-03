Deep Purple отлагат всички оставащи концерти от турнето си в Европа заради болестта на Гилън

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Deep Purple отлагат всички оставащи концерти от европейското си турне, което започна в София на 29 септември. Новината беше съобщена от вокалиста Иън Гилън, чието здраве се влоши и бе приет по спешност в болница в Лайцпиг, където предстоеше концерт на култовата рок банда.

След консултация с лекарския екип е взето решение останалата част от турнето да бъде отложена поради сериозни медицински рискове.

Гилън благодари на феновете за подкрепата и се извини за създадената ситуация.

,,Благодаря ви за всички мили пожелания и подкрепата през последните няколко дни. Това означава изключително много за мен.

Получих медицински проблем, докато бях в Лайпциг, който наложи спешна медицинска помощ в болница.

Надявах се, че ще получа разрешение от лекарите да продължа до края на турнето, но съществуват много сериозни рискове, ако го направя.