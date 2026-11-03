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Deep Purple отлагат всички оставащи концерти от турнето си в Европа заради болестта на Гилън

Любомир Серафимов
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На 19 август 2026 г. Йън Гилън навърши 81 години.

Deep Purple отлагат всички оставащи концерти от европейското си турне, което започна в София на 29 септември. Новината беше съобщена от вокалиста Иън Гилън, чието здраве се влоши и бе приет по спешност в болница в Лайцпиг, където предстоеше концерт на култовата рок банда.

След консултация с лекарския екип е взето решение останалата част от турнето да бъде отложена поради сериозни медицински рискове.

Гилън благодари на феновете за подкрепата и се извини за създадената ситуация.

,,Благодаря ви за всички мили пожелания и подкрепата през последните няколко дни. Това означава изключително много за мен.

Получих медицински проблем, докато бях в Лайпциг, който наложи спешна медицинска помощ в болница.

Надявах се, че ще получа разрешение от лекарите да продължа до края на турнето, но съществуват много сериозни рискове, ако го направя.

На 19 август 2026 г. Йън Гилън навърши 81 години.

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