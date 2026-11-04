Министърът Милошев открива ретроспективната изложба на Захари Каменов

Министърът на културата Евтим Милошев ще бъде специален гост и ще открие днес ретроспективната изложба „Преминаване“ на Захари Каменов.

Експозицията проследява развитието на художника от графиките му през 80-те години до най-новите му произведения. Тя ще бъде представена в три от залите на Съюза на българските художници (СБХ) на ул. „Шипка“ 6.

Произведенията са подбрани от частните колекции на Емил Николов и Пламен Моневски, както и от личната колекция на художника. В една от залите ще бъдат представени акварели, а в друга – текстил, живописни платна и работи в смесена техника с фотографски експерименти. Централната зала ще събере над 70 графични листа, керамика, бронзови пластики и маслена живопис.

Сред включените произведения са графични листове по тристишия на поета Борис Христов и творби, вдъхновени от музиката на Рюичи Сакамото. Представени са още акварели, създавани в продължение на 45 години, живопис от началото на 90-те години до днес и експерименти с каракачански тъкани.

В текст за експозицията изкуствоведът Красимир Илиев откроява три понятия, които според него обединяват творчеството на Захари Каменов – недоизказаност, древност и промяна.

„Недоизказаността го свързва с чанската/дзенска линия в далекоизточното изкуство. При Захари тя е свързана с пренебрежение към естетиката на завършеното, изящното, красивото“, пише Илиев. Древността той разглежда като пътуване във времето – от неолитната пластика до оцелелите фрагменти от античната живопис, чиито знаци по-скоро загатват, отколкото разкриват.

Промяната според изкуствоведа се проявява в отказа на Каменов да се придържа към определен стил или установен начин на работа. „Той използва различните медии – графика, живопис, скулптура без привързаност, като средства за неспокойно пътуване към себе си, чрез намиране на себеподобни творци от различни епохи“.

Захари Каменов е роден през 1949 г. във Видин. През 1974 г. завършва Националната художествена академия в София. Между 1987 и 1992 г. работи с галерии в Япония, а през 1993 г. специализира в Cité internationale des arts („Сите де-з-ар“) в Париж. Негови произведения се съхраняват в Националната галерия, Софийската градска художествена галерия и музеи в Кайро, Ерусалим, Москва и Токио. През 2010 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – първа степен, за цялостна творческа дейност. Носител е на националните награди „Захари Зограф“ (2017) и „Владимир Димитров – Майстора“ (2019).