Още едно дете на Брад Пит се отказа от фамилията му

18-годишната Вивиан, дъщеря на холивудските звезди Анджелина Джоли и Брад Пит, вече официално носи фамилията само на майка си. Съд в Лос Анджелис е одобрил молбата ѝ за законова промяна на името, съобщава изданието Page Six.

С решението Вивиан Маршелин Джоли-Пит вече ще се казва Вивиан Маршелин Джоли. Молбата е била разгледана в понеделник, 2 ноември, от съдия Вирджиния Кийни в съда на Висшия съд на Лос Анджелис. При липса на възражения съдът е одобрил искането и е подписал съответното постановление.

Вивиан е подала документите на 20 юли – само осем дни след като навършила 18 години. В съдебните документи, цитирани от Page Six, тя посочва лични причини за желанието си да премахне фамилията „Пит".

Всъщност младата Вивиан използва публично фамилията на майка си от повече от две години. През май 2024 г. тя беше посочена като Вивиан Джоли в програмата на бродуейската постановка „The Outsiders", в чиято продукция участва заедно с Анджелина Джоли.

С промяната Вивиан се присъединява към още три от децата на бившата двойка, които също са се отказали от фамилията на баща си.

През септември по-голямата ѝ сестра Захара, на 21 години, официално смени името си от Захара Марли Джоли-Пит на Захара Марли Джоли. Същия месец и по-големият им брат Мадокс, на 25 години, премахна фамилията „Пит" и вече носи името Мадокс Чиван Джоли.

Първа от шестте деца на Джоли и Пит тази стъпка предприе Шайло. Тя подаде молба за промяна на името си на 18-ия си рожден ден през май 2024 г., а съдът одобри искането ѝ през август същата година.

Близнакът на Вивиан – Нокс, също е пропуснал фамилията „Пит" от дипломата си за завършено средно образование по-рано тази година. Засега обаче няма потвърждение, че той е предприел официална съдебна процедура за промяна на името си.