Самоубийство: 9 BG филма по кината в 1 месец

Емануил Тодоров мести премиерата на независимия си неоноар трилър "На косъм" за януари 2027-а

Джеки Стоев не се притеснява от конкуренти. Обещава много на зрителите с "Аврора"

Девет български филма по кината у нас в рамките на един месец в битка за зрители. Повод за гордост или самоубийство? Може ли в това стълпотворение - макар и жанрово разнообразно, да се обърне внимание на всичко родно, което едновременно се конкурира и с актуалните холивудски заглавия?! Трудно. А в капана на лошото разпространение, което сякаш винаги е най-маловажно в целия процес, сега попадат филми, по които се е работило години наред и са вложени много усилия.

В последния момент от тази братска схватка излиза независимият неоноар трилър "На косъм" на режисьора Емануил Тодоров. Премиерата му първоначално е насрочена за 20 ноември, но се премества за 29 януари 2027 г.

"Промяната е свързана с необходимостта от допълнително време за финализиране на филма и подготовката му за киноразпространение - коментира пред "24 часа-168 истории" режисьорът и сценарист Емануил Тодоров. - Технически не бяхме готови, а това съвпадна и с концентрацията на български заглавия в този период, като след комуникация със Cinema City решението ми се затвърди. Макар че главоболията от една такава промяна са доста големи и трудоемки."

Деян Донков е в главната роля в “На косъм”.

"На косъм" е създаден извън традиционния модел на институционално финансиране и ще тества дали може един независим филм да стигне до зрителите - не защото една институция е решила да го подкрепи, а защото публиката е решила, че иска да го гледа.

Сюжетът проследява как след поредица от събития, които разтърсват най-високите етажи на властта, опитен полицай получава привидно рутинна задача. Операцията започва да се разпада още преди да е стартирала, а той се оказва въвлечен в по-голяма международна интрига. На фона на нощна България, сред непрекъснато напрежение, преследвания и нарастваща параноя границата между съюзник и враг постепенно изчезва.

Във филма участват Деян Донков, Яна Маринова, Филип Аврамов, Малин Кръстев, Пламен Манасиев, Анна Кошко и други.

И докато продукцията на Тодоров се измъква буквално на косъм, другите BG филми започват да излизат почти в пакет на големия екран. На 24 октомври бе премиерата на черната комедия "Такси за рая" в кино "Люмиер" в рамките на кино-литературния фестивал "Синелибри". Филмът на режисьорите Иван Ничев и Тодор Чапкънов ще продължи с отделни прожекции в кината в страната (кино "Влайкова" на 7 ноември). Продукцията е адаптация по новелата "Нощно бдение" на Димитър Динев, който заедно с Иван Ничев е автор на сценария. В главните роли са Велислав Павлов, Стоян Дойчев, Деси Моралес, Даниел Владимиров и Диляна Попова.

Режисьорът Иван Ничев обединява сили с Тодор Чапкънов за създаването на черната комедия “Такси за рая”.

Историята започва със смъртта на български строителен работник във Виена. Съпругата му организира нощно бдение, на което се събират най-близките му приятели. Около смъртта, погребението и човешките отношения се преплитат привидно мрачни, но и абсурдно комични ситуации. Особеното тук е съчетанието между литературна основа, черен хумор и тема за българската емиграция.

"Такси за рая" има потенциал да привлече зрители, които търсят по-нестандартна комедия и истории с човешка и социална дълбочина.

С по-ясен комерсиален профил е "Топки", който тръгна по кината в цялата страна на 30 октомври. В центъра на историята на дебютния игрален филм на Любомир Печев е Лора - млада футболистка, чиято спортна кариера е прекъсната от тежка контузия. Тя получава възможност да стане треньор на аматьорски мъжки футболен отбор в село Бов. Това я изправя срещу предразсъдъци, сексизъм, балкански характери и недоверие. Филмът използва спорта като основа за комедийна история за амбицията, равнопоставеността и преодоляването на стереотипите.

Александра Лашкова е в главната роля в “Топки” - режисьорския игрален дебют на Любомир Печев.

В главната роля е Александра Лашкова, участват още Иван Савов, Алекс Иванов, Мариан Вълев, Китодар Тодоров и Снежина Петрова. Сценарият е на Любомир Печев и Невена Кертова.

"Топки" и "Такси за рая" са различни като концепция, но и двата разчитат на комедийния елемент.

Съвсем различна насоченост има "Немигранти" на режисьора Стефан Белов, чиято премиера за цялата страна е на 6 ноември. Филмът поставя един от най-разпознаваемите социални проблеми на съвременна България - обезлюдяването на малките населени места и емиграцията. Действието се развива в малък български град, от който хората постепенно си тръгват. Млад мъж научава, че приятелката му възнамерява да замине в чужбина заедно с най-добрия му приятел. В състояние на отчаяние той влиза в изоставена фабрика, пуска машините и започва да работи без ясна цел. Необичайната му постъпка постепенно привлича други жители на града. С много ситуационен хумор, романтика, неочаквани обрати и неподправени човешки емоции "Немигранти" разказва история не толкова за заминаването, колкото за причините да останеш.

“Немигранти” на режисьора Стефан Белов залага на силна социална тема и неочаквани обрати.

Сценарият е на Стефан Белов и Христо Христов. Пред камерата се изявяват Мак Маринов и отново Александра Лашкова, Кирил Недков, Мартина Пенева, Мария Статулова и други.

"Немигранти" има възможност да привлече публика, която търси не само забавление.

Едно от най-интересните и очаквани заглавия е българско-италианската копродукция "Аврора" на режисьорите Георги Стоев-Джеки и Никола Бошнаков, които стоят и зад сценария заедно с Христо Илиев - Чарли. Премиерата за цялата страна е на 13 ноември.

Филмът съчетава историческа сатира, любовна интрига и черен хумор. Действието се развива в София през 1952 г. По жълтите павета преминава бутафорен крайцер "Аврора" - образ, който символизира режима, изграден върху идеологически митове и лъжи. В историята се преплитат съдбите на проститутката Мария, скулпторката Аксиния и италианския журналист Марчело Конти, въвлечени в опасни отношения с офицер от Държавна сигурност. Докато паметници се откриват, хора изчезват, а телата се превръщат в разменна монета, любовта се оказва най-опасната форма на нелегалност.

В главната роля е Брено Плачидо - синът на известния актьор и режисьор Микеле Плачидо. Партнират му Константина Георгиева, Койна Русева, Христо Гърбов и други, а специално участие имат и италианската легенда Франко Неро и проф. Божидар Манов.

Брено Плачидо и Константина Георгиева в ролите на Марчело и Мария в “Аврора”

Уверен в отлично свършената работа, режисьорът Георги Стоев-Джеки изобщо не се притеснява, че "Аврора" тръгва по кината в час пик на родни премиери.

"Какво да се прави, така се случи, че толкова български филми ще излязат горе-долу по едно и също време. Не съм ги гледал всичките, но мога да кажа, че от тези 8 - 9 със сигурност поне 3 ще са много хубави. Аз харесвам "Немигранти" - казва Стоев пред "24 часа-168 истории". - По принцип повечето хора гледат на българските филми като на нещо недъгаво. Вярно е, че от време на време понакуцва някой... но така е и в другите кинематографии. Ние гледаме само най-хубавите италиански филми, но има и много други - куци, които просто не сме видели. А пък толкова български филми са направени с толкова мерак и желание. В същото време имам колеги, които, като видят хубав български филм, се ядосват. Ядосват се, че не е техният. А аз, като видя хубав филм, се радвам истински. Мен изобщо не ме плаши конкуренцията. И на "Синелибри", и на "Киномания" има чудесни филми. И те не ме плашат.

Нека зрителите да ги гледат, а най-важното за мен е да дойдат и на моя филм. Защото всички актьори са чудесни и влизат в роли, които им пасват идеално. Българският екип - блестящ. Даже искам да обърна внимание на Ивана Керанова, която не играе главна роля, но след време всички ще знаят името ѝ.

Италианците - също страхотни. За Франко Неро хората си знаят, че е добър. А за Брено Плачидо, детенцето на Микеле, отначало много се притеснявах, когато ни го предложиха. Понеже децата на големите актьори невинаги са добри, но после видяхме, че ще удари баща си. Изобщо късмет имахме с всички актьори. Да се радваме, че се получи и тепърва искаме да се радва и публиката."

"Аврора" има безспорни предимства, с които ще увлече зрителите - разпознаваеми актьори, международен елемент, страхотна история с исторически контекст и специфичен сатиричен подход.

Това обаче не е в услуга на мистичната драма "Оста на живота" на режисьора Атанас Христосков, чиято премиера в кината е в същия ден - 13 ноември.

“Оста на живота” на режисьора Атанас Христосков

Двата филма имат съвсем различна тематична и жанрова идентичност, но това не премахва съперничеството помежду им за медийно внимание и екранно време.

"Оста на живота" е с по-различна художествена и философска насоченост - адаптация по книга на Свами Тиртха по сценарий на Теодора Маркова, Невена Кертова и Георги Иванов. Актьорският състав е международен - участват Клайв Ръсел, Ларс Симонсен, Александър Алексиев, Владимир Михайлов, Стрезо Стаматовски, Марина Сума.

Историята е за духовен наставник (Учителя Вид) и тримата му ученици, които поемат на 12-дневно пътуване от морския бряг към планините, превръщащо се в дълбоко вътрешно пътешествие на човешката душа. Филмът е заснет в България и Кападокия (Турция).

Това е заглавие, което вероятно ще разчита на по-специфична аудитория - зрители с интерес към духовни теми, философско кино и истории за личностно развитие.

Подобен филм се нуждае от време, за да обясни на зрителите какво предлага, но въпреки това излиза в седмица с още една българска премиера и трябва да се бори за видимост в доста наситена среда, тъй като на 20 ноември се задават още български продукции.

В този ден е премиерата за цялата страна на семейния филм "Коледни агенти" на режисьора Тодор Чапкънов. Сюжетът проследява приключението на пет деца, които се превръщат в тайни агенти, за да спасят Коледа от мистериозен злодей, заплашващ да отнеме празничната магия.

От гледна точка на кинокалендара това е едно от заглавията с най-ясно определена сезонна аудитория. Ноември е подходящ момент за постепенно изграждане на коледно настроение. Само че в това отношение идва голямата холивудска машина - традиционно смазваща с празничите си заглавия. Още на 13 ноември например е премиерата на "Ебенизър: Коледна песен" с Джони Деп в главната роля на иконичния Чичо Скрудж.

Но да се върнем на конкуренцията между "свои", защото все още не сме разказали за всички нови български заглавия.

На 20 ноември по кината тръгва историческият игрален филм "Пастир" на Милена Андонова, посветен на живота и житията на Свети Йоан Рилски.

“Пастир” на Милена Андонова е базиран на житията на св. Йоан Рилски, изигран от Деян Жеков.

Това е една от най-амбициозните продукции в тематично отношение, която ще отведе зрителя в края на IX и началото на X век, в периода на християнизацията на България. Историята проследява избора на Йоан да се откаже от обичайния човешки живот и да поеме по пътя на монашеството и отшелничеството. Този избор предизвиква сътресения сред близките му, които трудно приемат решението му.

Сценарият е на Милена Андонова и Невена Андонова, а оператор е Рали Ралчев. В ролята на Йоан Рилски е Деян Жеков. Участват още Валентин Ганев, Георги Тенев, Елена Телбис, Петър Дочев, Руси Чанев и Цветан Алексиев.

"Пастир" предлага интерпретация на една от значимите фигури в българската духовна история. Самата Милена Андонова е заявила намерение за по-бавно разпространение, с повече срещи и разговори със зрителите. Въпреки това премиерата на "Пастир" е в най-неподходящия момент.

На всичкото отгоре към тези 8 изцяло нови продукции в програмата, макар и една от тях да се отлага във времето, на големия екран през ноември се завръщат познатите вече комедии "Почивката" от 2024 г. и "Почивката 2" от 2025 г. Първата част тръгва отново с прожекции от 13-и, а втората от 27-и. Те са дело на създателя на съдържание Димитър Кирязов, свързани с популярната онлайн поредица "Светът на Ванката".

"Почивката" от 2024 г.

9 български филма едновременно. Това е определено като сигурно самоубийство от режисьора Виктор Божинов (във фейсбук), който пръв забеляза лошото програмиране на българските премиери. Той също така изразява мнение, че освен всичко след акова пренасищане обикновено българският зрителят дълго не иска и да чуе за български филми.

В крайна сметка толкова премиери за месец може да изглеждат като признак на творческа енергия, но ако филмите нямат време и пространство да стигнат до своята публика, изобилието наистина може да се превърне в загуба за всички.