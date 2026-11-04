Обявиха първия участник в "Евровизия 2027"

Йоргос (Джордж) Перис ще представлява Кипър на 71-вия конкурс „Евровизия 2027“, който ще се проведе в Бургас, съобщава официалният сайт на песенната надпревара eurovision.com. Кипърската обществена телевизия CyBC е първата медия, която обявява участника си.

Перис беше избран чрез процес на оценяване, организиран от CyBC, в който участваха както национални, така и международни експертни журита. Сега телевизията започва процеса по избор на песента, която ще представи страната на „Евровизия 2027“, като кани композитори, текстописци и автори на песни от Кипър и чужбина да изпратят оригинални предложения. Заинтересованите кандидати могат да подадат песните си чрез специално създадената за целта онлайн платформа на CyBC до 13 декември.

Класираните песни ще бъдат представени в телевизионно предаване на живо, в рамките на което ще бъде избрана песента победител. Крайното решение ще бъде взето въз основа на гласуване на публиката и вот на професионално жури, пише БТА.

Новата звезда на Кипър за „Евровизия“ е поп изпълнител, който пее на няколко езика и има зад гърба си множество записи и концертни турнета. В кариерата си той извървява един по-скоро нетрадиционен път, отбелязва eurovision.com. Роден в Гърция, с майка французойка и баща грък, той преминава от регионална популярност до позицията на водещ гръцки изпълнител на международната сцена за своето поколение. Перис е пял на едни от най-престижните сцени в света и е работил със световноизвестни артисти като Мишел Льогран, Лара Фабиан, Пласидо Доминго, Тина Арена и Марио Франгулис.

Перис изнесе два телевизионни концерта за американската обществена мрежа PBS - Live At Jazz At Lincoln Center и Live At The Acropolis, като всеки от тях достина до аудитория от над 150 милиона зрители. През декември 2021 г. беше избран от Академията за звукозапис „Грами“ (Grammy Recording Academy) за поредицата им Global Spin, която представя едни от най-изтъкнатите изпълнители в света.

Наскоро той стана посланик на добра воля на УНИЦЕФ, като насочва усилията си към борбата с насилието над деца. Като утвърден творец, Перис бе удостоен със званието „Рицар на Ордена за изкуство и литература“ (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) от френското Министерство на културата.

Кипър дебютира на „Евровизия“ в Дъблин през 1981 г. с поп групата Island и динамичната балада Monika. През първите две десетилетия от участието си кипърските представители се класират в топ 10 седем пъти, което затвърждава любовта на островната държава към конкурса. Най-успешният изпълнител за страната до момента е Елени Фурейра, която с огненото си танцувално парче Fuego достигна до второ място в Лисабон през 2018 г., а по-късно се появи и като специален гост на изданията през 2019 и 2024 г.

На най-скорошния конкурс във Виена Кипър отново накара Европа да се „разкърши“ и „дори да затанцува върху масите“, благодарение на песента JALLA на Антигони, припомня eurovision.com.