С премиера на "Дон Карлос" от Джузепе Верди в Стара Загора откриват 56-ия Фестивал на оперното и балетното изкуство

Около 30 000 перли украсяват дрехите, шапките и аксесоарите на участниците

Държавната опера в Стара Загора открива 56-ия Фестивал на оперното и балетното изкуство, който ще продължи до 3 декември, с премиерата на операта "Дон Карлос" от Джузепе Верди, съобшиха от операта. На 20 и 21 ноември - от 19 и от 16 часа, публиката ще се срещне с едно от върховите постижения в оперното творчество на Верди.

Всяка година откриването на Фестивала на оперното и балетното изкуство е сред най-очакваните събития в културния календар на Стара Загора. Утвърдена традиция е Старозагорската опера да поставя неговото налото с нова продукция. За 56-ото издание изборът е "Дон Карлос" – опера от зрелия период на Верди, в която любовта, приятелството, политическите интриги, религиозната власт и стремежът към свобода са в основата на сюжета.

Спектакълът е под диригентството на Владимир Бошнаков. Режисьор, сценограф и костюмограф е Денис Иванов, хормайстори са Младен Станев и Стефания Русева, пластика - Силвия Томова, концертмайстор – Анна Иванова. Участват солистите, хорът и оркестърът на Държавна опера – Стара Загора.

"Дон Карлос" ще бъде представен в четириактната италианска редакция. В нея Верди съсредоточава драматичното действие около сблъсъка между личните чувства и държавния интерес, между човешкото достойнство и властта. Партитурата изгражда сложна мрежа от индивидуални съдби, големи ансамбли и хорови сцени. Тя изисква от изпълнителите вокална устойчивост, техническа прецизност и фин усет към психологическите нюанси на ролята.

В центъра на музикалната драма е Дон Карлос – принц, разкъсван между любовта към Елизабет, приятелството с Родриго и невъзможността да осъществи своите политически и лични идеали. Елизабет Валоа е изправена пред болезнения избор между чувството и дълга. Маркизът на Поза отстоява идеята за човешко достойнство и свобода, докато крал Филип II носи тежестта на властта, подозрението и самотата. Принцеса Еболи внася в драмата страст, ревност и непредвидимост. Над всички тези съдби стои сянката на Инквизицията.

Тези роли изискват певци с ярка индивидуалност и вокална стабилност, поясняват от операта. В новата постановка крал Филип II ще бъде представен от Юлиан Константинов, Петър Найденов и Ивайло Джуров, а в образа на Дон Карлос ще се превъплътят Борис Тасков и Иван Момиров. Родриго, маркиз на Поза, е поверен на Пламен Димитров. Елизабет Валоа ще бъде пресъздадена от Русалина Мочукова и Таня Иванова, а в ролята на принцеса Еболи ще видим Даниела Дякова, Михаела Берова и Мария Радоева. Ивайло Джуров и Евгений Арабаджиев ще се редуват в ролята на Великия Инквизитор.

В спектакъла участват още Александър Марулев и Мартин Димитриевски като Монаха, Ивайло Йовчев и Стоян Буюклиев като Графа на Лерма, Емилия Терзиева и Виктория Безотечество като Тебалдо, Емилия Терзиева като Гласа от небето и Сарай Диас като Графинята на Аремберг. В ролите на делегати са Теодор Петков, Игнат Желев, Сашо Стойков, Петър Янкулов и Николай Чернев.

В режисьорската и визуална концепция на Денис Иванов сценичното пространство се превръща в образ на свят, подчинен на абсолютния ред – студен, стерилен и непробиваем, в който властта и религиозният фанатизъм постепенно заличават човешкото. В центъра му стои тъмният каменен подиум – място, което според действието се превръща в олтар, гроб, ешафод, клада. Историческата епоха не е пресъздадена буквално, а присъства чрез отделни архитектурни елементи, предмети и детайли. Контрастът е заложен и в костюмите, изградени върху автентичния силует на испанския късен Ренесанс – богати, детайлни, с характерна геометричност и пищна украса. Така визуалният свят на спектакъла противопоставя неподвижната монументалност на властта на уязвимия човешки свят.

Костюмите следват облеклото на испанския двор по времето на Филип II, а изработката им заслужава специално внимание. Около 30 000 перли украсяват дрехите, шапките и аксесоарите, декоративните елементи са обшити ръчно, а общата дължина на използваните шевици и украси достига километри. Шивашките ателиета на Старозагорската опера са ангажирани с изработването на всеки детайл – труд, в който необикновените умения и търпението на майсторите са видими на сцената.

За Денис Иванов „Дон Карлос" има и много лично значение. През 2007 г., едва седемнадесетгодишен ученик, той гледа на сцената на Старозагорската опера постановката на Цветанка и Борис Стойнови. Тази първа среща с произведението оставя траен отпечатък върху него и повлиява на избора на неговия творчески път. Днес Денис Иванов се завръща към същото заглавие като режисьор, сценограф и костюмограф на новия спектакъл, който той посвещава на двамата свои вдъхновители. Така новата постановка се превръща и в личен жест на признателност към творци, свързани с историята на Старозагорската опера.