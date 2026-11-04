Ваня Драганова и Радко Паунов от "24 часа" в Пловдив получиха кристални плакети на СБЖ

Нашите кореспонденти в Пловдив Ваня Драганова и Радко Паунов получиха престижни отличия на Съюза на българските журналисти. Поради служебни ангажименти те не успяха да присъстват в Епископската базилика в петък, където се състоя церемонията "100 г. пловдивска журналистика" и бяха раздадени кристалните плакети. Ваня беше дежурна по сайт, а на колегата ѝ се наложи да проверява сигнал извън града покрай предстоящия президентски балотаж. Затова днес в пловдивския офис на редакцията дойде на крака Екатерина Кючукова, член на УС на СБЖ, лично да им връчи наградите. С тях донесе и словата, произнесени на церемонията.

"Следващото отличие е за журналист, който умее да разказва за Пловдив така, че историите на града да достигат далеч отвъд неговите тепета. Радко Паунов е сред разпознаваемите имена на националния всекидневник "24 часа". С професионалния си поглед към местните събития той представя Пловдив пред националната аудитория, превръщайки регионалната новина в част от големия обществен разговор", гласеше анонсът за Паунов, който е неизменно в медийната платформа "24 часа" от 1998 г.

Драганова, известна с прецизността си към думите, е отличена за задълбочено отразяване на съдебната система - една от най-отговорните територии на репортерската й работа.

"Ваня е журналист, който познава в дълбочина съд и прокуратура и процесите в тях. Нейната специализация изисква професионална смелост, познаване на закона и способност да се стига до същината на сложни обществени казуси", посочват от СБЖ.

Честито на колегите!