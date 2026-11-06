Жени завземат режисьорския стол

Стефани Христова, Мария Генова и Мария Панайотова са сред новите имена, които привличат вниманието на театралната сцена

В театралната режисура жените вече не са изключение, а все по-видима част от новото поколение творци. Прави впечатление обаче, че амбициозните дами не се задоволяват с театралното си образование и често посягат към второ.

Истинско вдъхновение за колегите си е Стефани Христова, която след приключване на образованието си по режисура в НАТФИЗ през 2022 г. при проф. Пламен Марков започва да учи история и съвременност на философията в Софийския университет. Стефани нашумя с дипломното си представление “Грозният” по пиесата на Мариус фон Майенбург,

с което спечели

конкурса на театъра

при НАТФИЗ

за млад режисьор. Тя пренесе текста на пиесата “Голямото чудовище” от Радослав Чичев на сцената “Апостол Карамитев” в Народния театър. В представлението участват Кристина Топалова и Марин Джишев. Пиесата е сатира срещу величаенето на машините и все по-разпространяващата се представа за бъдещо общество, управлявано от изкуствен интелект. Хората предпочитат да се идентифицират с машините и за да приличат на тях, живеят в скафандри.

Авторът Радослав Чичев е завършил история в СУ “Св. Климент Охридски” и работи в БНР. Пиесата му “Колекционерката” спечели конкурс на Театър 199 за камерни пиеси и се играе с голям успех на тамошната сцена. Той очевидно предпочита камерните форми, а в Театър 199 единствената роля се играе от Мая Бежанска. Представлението на Катя Петрова спечели награда на Друмевите театрални празници “Нова българска драма” в Шумен през 2015 г. А Мая спечели приза за най-добра женска роля на Международния фестивал на спектаклите с един актьор BGMOT в Габрово през 2016 г. Мария Генова бързо се утвърждава като едно от надеждните нови имена на българската сцена. СНИМКА: МДТ “КОНСТАНТИН КИСИМОВ”

Мария Генова също е завършила НАТФИЗ при проф. Пламен Марков.

Дебютът ѝ на

профи сцената е в

Бургаския театър,

където през 2025 г. поставя “Мъртвешки танц” от Стриндберг. Спектакълът печели награда на първия конкурс за режисьори абсолвенти на името на Борислав Чакринов. По-късно Мария Генова започва работа в театър “Константин Величков” във Велико Търново. Мария Панайотова с Голямата награда от конкурса за млад театрален режисьор “Слави Шкаров” СНИМКА: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР - РУСЕ

Сходен път през награда за млад режисьор, откриваща възможност за работа в професионален театър, изминава и Мария Панайотова. Тя завършва НАТФИЗ през 2024 г. и през тази година печели Голямата награда на Осмия конкурс “Слави Шкаров” за млади режисьори в Русе.

Съперниците ѝ са

от съседите в

Румъния и Северна

Македония

Панайотова прави компилация от текстове на Маргарит Минков и я представя с името “Да убиеш Минотавър”. Тя извоюва отличието пред международно жури и наелектризираната публика. Наградата открива пътя на младата режисьорка за работа с трупата на Русенския театър. За коментар на женската вълна в режисьорското поприще се свързвам с проф. Пламен Марков. Той говори: “Повечето жени на приемните изпити в НАТФИЗ не е нова тенденция. Тя се появи преди 15-20 години и си спомням как проф. Димитрина Гюрова се беше изненадала. Протестираше в разговор: “Не може тази мъжка професия да се феминизира!”. Аз нямам обяснение защо се беше появила тази тенденция. Но за нас, преподавателите, е важно да се явяват повече момчета, кандидати за актьори. В световната драматургия важните роли са мъжки. Те са и по-сложните. Факт е обаче, че жените са по-чувствителни, по-принадлежни към изкуството. Не е случайно, че повече жени се явяват при сценографските професии. Те са напълно феминизирани. Така че тенденцията за повече жени кандидатки в НАТФИЗ не е отскоро. А ние пък се стремим да изберем най-добрите”.