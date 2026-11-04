Кога художник изтрива картината си - Димитър Генчев показва с изложба

Изложбата събира различни периоди от творчеството на художника и разкрива как старите образи се превръщат в основа за нови живописни светове

Седемнадесет картини, създавани в различни периоди, се срещат в изложбата „Пластове" на художника Димитър Генчев. Експозицията е разположена в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала" и предлага поглед към творчеството на художника през времето, натрупването на образи и непрекъснатия процес на промяна, който стои зад всяко живописно платно.

Сред произведенията има картини от 2009 г., създадени още в студентските години на Генчев, както и творба от 2019 г., която е преработена и погледната по нов начин. Събирането им в една експозиция дава възможност да се проследи развитието на художника, но и да се види как миналото продължава да присъства в настоящето.

"За мен беше много интересно да анализирам различните пластове в собственото си творчество – да видя как съм работил преди и да сравня това с начина, по който работя сега. Какви са разликите, какво съм научил и какво съм изгубил", разказва художникът пред "24 часа".

Повечето му картини са многопластови. Димитър Генчев многократно многократно е изтривал, добавял и променял изображенията в тях. Понякога под новата живопис остават фрагменти от стари образи, които продължават да влияят върху крайния резултат. "Това се усеща в самите картини. Могат да се видят следи от стари изображения, които са останали и по някакъв начин подхранват и обогатяват новото", казва художникът. Кураторът на изложбата Владия Михайлова Снимки: Теодора Георгиева

Решението кога една картина е завършена също е въпрос на интуиция. Ако усеща, че произведението е достигнало своята цялост, Генчев не търси промяна. Но ако вижда възможност за развитие, работата може да продължи дълго. „За мен е интересно, защото се изненадвам от резултатите", казва художникът.

Подредбата на изложбата е дело на Владия Михайлова, която изгражда своеобразен диалог между отделните произведения. "Живописта по принцип е много интимна медия. Когато човек застане пред една картина, той остава насаме със себе си. В случая с творчеството на Димитър това усещане е още по-силно и осезаемо. Интимното общуване с произведението е особено отчетливо", казва тя. Картините в изложбата според нея си приличат, защото произведенията на един силен автор винаги носят общ почерк, независимо от времето, в което са създадени.

Ако трябва да опише изложбата си с едно изречение, Димитър Генчев я определя така: "Силни картини в красиво пространство, с интересна комбинация и разговор помежду им". Посетители разглеждат „Пластове" на художника Димитър Генчев. Експозицията е разположена в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала" Снимки: Теодора Георгиева

" Мисля, че живеем във време, в което трябва да започнем да си позволяваме лукса да излизаме от ежедневието. Изложбата на Димитър Генчев ни дава възможност да си позволим този лукс на не твърде висока цена", казва кураторката Владия Михайлова.

Изложбата може да бъде разгледана до 8 ноември.