Духовете на Коледа се завръщат в ново издание на Дикенс

Коледната класика излиза с нов превод и луксозно оформление, а Джони Деп ще се превъплъти в Скрудж във филмова версия на историята

Повече от 180 години след първата си публикация “Коледна песен” на Чарлз Дикенс продължава да вълнува читатели от различни поколения. Една от най-обичаните истории за Коледа излиза на 10 ноември в нов превод и красиво луксозно издание с цветни порезки, което превръща книгата и в чудесен подарък за празниците.

В центъра на историята на издателство “Хермес” е Ебенизър Скрудж - може би най-известният скъперник в световната литература. Алчен, безмилостен и равнодушен към чуждото страдание, той няма време за бедните и окаяните, а на традиционния поздрав “Весела Коледа!” отвръща с презрителното “Глупости!”. За него празникът е просто досадно напомняне за нещо, което не носи никаква полза.

Но една студена Бъдни вечер ще промени живота му. Скрудж е посетен от призрака на бившия си съдружник Марли, починал преди седем години. Той му отправя зловещо предупреждение, след което на вратата му се появяват още трима необикновени гости - Духовете на миналата, настоящата и бъдещата Коледа. Всеки от тях разкрива различна част от живота на стареца - спомените, хората, които наранява, и самотната съдба, която го очаква, ако продължи да живее по същия начин.

Пътешествието през времето изправя Скрудж пред собствените му грешки и му дава последен шанс да промени бъдещето си. Ще успее ли човекът с леденото сърце да открие добротата и състраданието, които толкова дълго е отхвърлял? Именно в тази история Дикенс напомня, че никога не е късно за промяна и че истинският смисъл на Коледа се крие в щедростта, човечността и обичта към другите.

Междувременно вечната класика ще оживее и на големия екран. Само няколко дни след излизането на новото книжно издание режисьорът Тай Уест ще предложи своя филмова версия на “Коледна песен” с участието на Джони Деп.

