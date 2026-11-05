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Книги с 3D лещи разкриват тайните на океана и Космоса advertorial icon

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Искате ли да се гмурнете под вълните, без да напускате дома си? Достатъчно е да погледнете през специалните 3D лещи в новата книга “Да надникнем в океана” на издателство “Фют”. Тя предлага 15 впечатляващи морски гледки, в които делфинът, косатката и летящата риба сякаш изскачат от водата, а рибата балон се надува пред очите ви. Освен зрелищните 3D изображения книгата предлага факти за удивителните морски обитатели и света в океанските дълбини.

Любителите на космическите загадки могат да продължат пътешествието с другото заглавие от поредицата - “Да надникнем в Космоса”, което разкрива интересни факти за Вселената.

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