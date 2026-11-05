Коледна магия и любов в “Кафене Какао Спайс”

По Коледа се случват чудеса, но и неочаквани романтични срещи. Такава история разказва Харпър Греъм в “Кафене Какао Спайс” на издателство “Хермес”, която излиза на 10 ноември.

Касиди се установява в малкото градче Мейпъл Фолс и отваря магазинче за шоколад и кафене. Там предлага горещ шоколад с подправки по тайна семейна рецепта и се надява да спечели конкурса за най-добра коледна украса. Съперникът ѝ Лиъм, собственик на фермерски магазин, се включва в надпреварата, за да помогне на местния приют за лами. Коледните празници обаче му напомнят за любимата жена, която е загубил. Но между двамата конкуренти може да се зароди нещо повече от съперничество.

