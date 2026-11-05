27 творби на Бойко Кадинов в музея, реконструиран по негов проект

Изложбата представя различни

етапи от неговата работа

Имерсивни инсталации, видеа, макети, скици, чертежи и фотодокументация от дългогодишната работа на арх. Бойко Кадинов са изложени в пространството на Софийския арсенал - Музей за съвременно изкуство. Това е същото място, чиято реконструкция през 2011 г. е направена именно по проект на арх. Кадинов.

Там могат да се видят от театрални и спортни съоръжения до филхармонични и оперни сгради, публични пространства и индивидуални жилищни сгради. Голяма част от тези 27 проекти са вече реализирани, а други са в процес на изграждане.

Експозицията включва и табла за архитектурните скулптури, сред които Never, Never Land, Abode, “Паметник на Берлинската стена” в София, които са показвани в галерии, музеи и обществени пространства в Лисабон, Прага, Брюксел, Лондон, Париж и София. Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков посети изложбата СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

На откриването на изложбата гостува и министърът на регионалното развитие Иван Шишков, който също има мащабен опит в архитектурата и градоустройството.

В своята цялост експозицията обхваща архитектурата в нейните най-съвременни проявления и предизвикателства. Заедно с това се поставя и темата “възможно(то) изкуство архитектура” - “Днес, когато в публичното пространство у нас често тя се възприема като квадратни метри строителство за продан. Това я лишава от основната ѝ функция и мисия – да създава качествена среда, респектирайки природата, културната памет и човека”, допълват от галерията.