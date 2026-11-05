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Накъде с децата през уикенда (7-8 ноември)

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"Вълшебната флейта"
"Вълшебната флейта"

Ето няколко идеи къде да заведете децата този уикенд в София.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

"Вълшебната флейта"

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